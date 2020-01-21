Эминем установил рекорд по скорости чтения рэпа

В конце песни за 30 секунд он произносит 229 слов, что составляет 11,3 слогов в секунду.

Такой результат позволил Эминему побить достижения по скорости чтения рэпа в треках Majesty (был записан совместно с Ники Минаж) — 10,3 слогов в секунуду и в Rap God, который он зачитал со скоростью 9,6 слогов в секунду.