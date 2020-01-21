Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-21T18:10+0300
https://ria.ru/20200121/1563684552.html
Эминем установил рекорд по скорости чтения рэпа
https://cdn22.img.ria.ru/images/156368/48/1563684888_379:0:4020:2048_1036x0_80_0_0_858ce2f22a5e22a729e7edd83fcec131.jpg
РИА Новости

Эминем установил рекорд по скорости чтения рэпа

18:10 21.01.2020
1455
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Американский рэпер и продюсер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) установил новый рекорд по скорости чтения рэпа в треке Godzilla, сообщает портал eminem pro.
В конце песни за 30 секунд он произносит 229 слов, что составляет 11,3 слогов в секунду.
Такой результат позволил Эминему побить достижения по скорости чтения рэпа в треках Majesty (был записан совместно с Ники Минаж) — 10,3 слогов в секунуду и в Rap God, который он зачитал со скоростью 9,6 слогов в секунду.
На прошлой неделе музыкант представил новый альбом "Music to be murdered by", куда вошла эта композиция и еще 19 треков.
Рэпер Эминем
18 января, 04:15Культура
Эминема осудили за трек, в котором он шутит про теракт в Манчестере
2433108
КультураМузыкаНовости культурыМаршалл Брюс Мэтерс (Эминем)
Рекомендуем
Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн, архивное фото
У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Вучич назвал сроки получения первого газа из "Турецкого потока"
Владелец iPhone
СМИ: владельцы продукции Apple не смогут зашифровать данные в iCloud
Ольга Бузова
Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК закрыл дело о смерти несовершеннолетней в самарской клинике
Пленарное заседание Государственной Думы
Госдума отклонила два проекта о "детях войны"
Здание Дома правительства РФ
Объявлен состав нового правительства
Комета Чурюмова-Герасименко
Необходимые для жизни вещества обнаружены на комете
Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников
Заслуженный спасатель России умер в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре
Самолет Sukhoi Superjet 100
В Ростове-на-Дону аварийно сел SSJ100, летевший в Нижний Новгород
Президент России Владимир Путин
Путин подписал указ о структуре нового правительства
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг не будет играть агента Смита в четвертой серии "Матрицы"
Сотрудник полиции
Полиция не увидела криминала в исчезновении матери тройняшек из Туапсе
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
Питт рассказал о странном прозвище, которое ему придумал Ди Каприо
Биологически активные добавки (БАД)
Ульяновский суд обязал удалить приложение магазина iHerb в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
Лента новостейМолния