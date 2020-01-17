Эминем выпустил новый альбом и клип

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Американский рэпер и продюсер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) представил новый альбом "Music to be murdered by", а также клип на трек Darkness. сообщает NME.
В пластинку вошло 20 композиций, некоторые из которых рэпер записал с Juice WRLD, Эдом Шираном, Андерсоном Паком, Young M.A., Royce da 5’9" и другими исполнителями.
На видео Эминем рассказывает историю от лица Стивена Пэддока — стрелка, который в 2017 году устроил массовую стрельбу из окна отеля в Лас-Вегасе, в результате чего погибло более 50 человек, в том числе и убийца.
Альбом "Music to be murdered by" вышел спустя два года после сборника "Kamikaze".
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