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Культура
2020-01-17T12:11+0300
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Эминем выпустил новый альбом и клип
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РИА Новости

Эминем выпустил новый альбом и клип

12:12 17.01.2020
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Американский рэпер и продюсер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) представил новый альбом "Music to be murdered by", а также клип на трек Darkness. сообщает NME.
В пластинку вошло 20 композиций, некоторые из которых рэпер записал с Juice WRLD, Эдом Шираном, Андерсоном Паком, Young M.A., Royce da 5’9" и другими исполнителями.
На видео Эминем рассказывает историю от лица Стивена Пэддока — стрелка, который в 2017 году устроил массовую стрельбу из окна отеля в Лас-Вегасе, в результате чего погибло более 50 человек, в том числе и убийца.
Альбом "Music to be murdered by" вышел спустя два года после сборника "Kamikaze".
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