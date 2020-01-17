Эминем выпустил новый альбом и клип

В пластинку вошло 20 композиций, некоторые из которых рэпер записал с Juice WRLD, Эдом Шираном, Андерсоном Паком, Young M.A., Royce da 5’9" и другими исполнителями.

На видео Эминем рассказывает историю от лица Стивена Пэддока — стрелка, который в 2017 году устроил массовую стрельбу из окна отеля в Лас-Вегасе, в результате чего погибло более 50 человек, в том числе и убийца.