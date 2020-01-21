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РИА Наука
2020-01-21T17:31+0300
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Эксперт назвал главный минус новой российской ракеты "Союз-5"
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РИА Новости

Эксперт назвал главный минус новой российской ракеты "Союз-5"

17:30 21.01.2020 (обновлено: 17:31 21.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПуск ракеты с космодрома Байконур
Пуск ракеты с космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пуск ракеты с космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Разрабатываемая ракета-носитель "Союз-5" не оптимальна из-за того, что изначально создается как часть сверхтяжелой ракеты, а не как отдельный коммерческий носитель, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
Ранее специалисты РКК "Энергия" признали проект "Союза-5" неоптимальным, но придумали, как все исправить. В текущей компоновке ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту 18 тонн груза, но специалисты РКК "Энергия" утверждают, что могут увеличить грузоподъемность до 20 тонн.
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"То, что ракета "Союз-5" неоптимальная, это всем известно, это секрет Полишинеля. Почему так получилось? Потому что первая ступень "Союза-5" - это боковой ускоритель сверхтяжелой ракеты. Это не самостоятельная ракета, а часть более тяжелой ракеты, поэтому у нее другие задачи", - сказал Ионин РИА Новости.
По его словам, если взять часть из более крупного проекта, "вряд ли можно рассчитывать, что она будет лучше, чем специализированная ракета".
"Если мы хотим создавать сверхтяжелую ракету - это одно, если создаем коммерческий носитель, то нужно перепроектировать ракету "Союз-5" заново", - полагает эксперт.
"Союз-5" планируется использовать как первую ступень сверхтяжелой ракеты "Енисей", предназначенной для пилотируемых полетов к Луне.
Для двухступенчатой ракеты типа "Союза-5", первая ступень, согласно математическим расчетам, должна падать на расстоянии 900 километров от места старта, пояснил Ионин.
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"Если посмотреть на ракету "Зенит", то у нее первая ступень падает именно на такой дальности. У ракеты "Союз-5" - 1100-1200. Это свидетельствует в пользу того, что первая ступень перетяжелена и весит больше, чем нужно", - сказал он.
Разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. В июле 2018 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5".
В рамках летных испытаний в 2022-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить четыре пуска "Союза-5". В первом пуске, планировавшемся на 2022 год, ракета должна была полететь с разгонным блоком ДМ и макетом космического аппарата. Позднее сообщалось, что первый полет ракеты может состояться в 2023 году.
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РИА НаукаСоюз-5Андрей ИонинКосмос - РИА НаукаРКК "Энергия"СоюзРоскосмосРоссия
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