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РИА Наука
2020-01-21T12:51+0300
https://ria.ru/20200121/1563667569.html
Перспективную российскую ракету "Союз-5" признали неоптимальной
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РИА Новости

Перспективную российскую ракету "Союз-5" признали неоптимальной

12:51 21.01.2020
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© РКК "Энергия" им. С.П. КоролеваЗдание РКК "Энергия"
Здание РКК Энергия
© РКК "Энергия" им. С.П. Королева
Здание РКК "Энергия" . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) считают характеристики перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" неоптимальными и придумали, как повысить ее грузоподъемность.
"В результате учета всех ограничений соотношение запасов топлива первой и второй ступеней стало неоптимальным. Фактическое соотношение характеристических скоростей ступеней ракеты-носителя "Союз-5" существенно ограничивает ее грузоподъемность", - говорится в тезисах доклада сотрудников РКК "Энергия", опубликованных к научной конференции по космонавтике "Королевские чтения", которые пройдут в Москве с 28 по 31 января.
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В текущей компоновке ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту 18 тонн груза, но специалисты РКК "Энергия" утверждают, что могут увеличить грузоподъемность до 20 тонн. "Найден максимум массы полезного груза: при увеличении массы заправки на 60 т и тяги на 80 тс (измеряется в тоннах-силы - ред.) масса выводимого полезного груза равна 20,1 т", - говорится в тезисах.
Для повышения грузоподъемности ракеты требуется модернизация стартового стола, чтобы он выдержал увеличенную массу ракеты, а также разработка более мощного двигателя второй ступени ракеты.
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Разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. В июле 2018 года Роскосмос заключил государственный контракт с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на сумму 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2022-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить четыре пуска "Союза-5". В первом пуске, планировавшемся на 2022 год, ракета "Союз-5" должна была полететь с разгонным блоком ДМ и макетом космического аппарата. Позднее сообщалось, что первый полет ракеты может состояться в 2023 году.
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