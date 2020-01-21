Перспективную российскую ракету "Союз-5" признали неоптимальной

"В результате учета всех ограничений соотношение запасов топлива первой и второй ступеней стало неоптимальным. Фактическое соотношение характеристических скоростей ступеней ракеты-носителя "Союз-5" существенно ограничивает ее грузоподъемность", - говорится в тезисах доклада сотрудников РКК "Энергия", опубликованных к научной конференции по космонавтике "Королевские чтения", которые пройдут в Москве с 28 по 31 января.
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В текущей компоновке ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту 18 тонн груза, но специалисты РКК "Энергия" утверждают, что могут увеличить грузоподъемность до 20 тонн. "Найден максимум массы полезного груза: при увеличении массы заправки на 60 т и тяги на 80 тс (измеряется в тоннах-силы - ред.) масса выводимого полезного груза равна 20,1 т", - говорится в тезисах.
Для повышения грузоподъемности ракеты требуется модернизация стартового стола, чтобы он выдержал увеличенную массу ракеты, а также разработка более мощного двигателя второй ступени ракеты.
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Ракету "Союз-5" планируется использовать как первую ступень сверхтяжелой ракеты "Енисей", предназначенной для пилотируемых полетов к Луне.
Разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. В июле 2018 года Роскосмос заключил государственный контракт с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на сумму 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2022-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить четыре пуска "Союза-5". В первом пуске, планировавшемся на 2022 год, ракета "Союз-5" должна была полететь с разгонным блоком ДМ и макетом космического аппарата. Позднее сообщалось, что первый полет ракеты может состояться в 2023 году.
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