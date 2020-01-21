Перспективную российскую ракету "Союз-5" признали неоптимальной

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Специалисты Ракетно-космической корпорации " Специалисты Ракетно-космической корпорации " Энергия " (входит в Роскосмос ) считают характеристики перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" неоптимальными и придумали, как повысить ее грузоподъемность.

"В результате учета всех ограничений соотношение запасов топлива первой и второй ступеней стало неоптимальным. Фактическое соотношение характеристических скоростей ступеней ракеты-носителя "Союз-5" существенно ограничивает ее грузоподъемность", - говорится в тезисах доклада сотрудников РКК "Энергия", опубликованных к научной конференции по космонавтике "Королевские чтения", которые пройдут в Москве с 28 по 31 января.

В текущей компоновке ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту 18 тонн груза, но специалисты РКК "Энергия" утверждают, что могут увеличить грузоподъемность до 20 тонн. "Найден максимум массы полезного груза: при увеличении массы заправки на 60 т и тяги на 80 тс (измеряется в тоннах-силы - ред.) масса выводимого полезного груза равна 20,1 т", - говорится в тезисах.

Для повышения грузоподъемности ракеты требуется модернизация стартового стола, чтобы он выдержал увеличенную массу ракеты, а также разработка более мощного двигателя второй ступени ракеты.

Ракету "Союз-5" планируется использовать как первую ступень сверхтяжелой ракеты "Енисей", предназначенной для пилотируемых полетов к Луне.