Комитет Совфеда направил отзыв на проект о поправке к Конституции

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Конституционный комитет Конституционный комитет Совета Федерации направил в Госдуму положительный отзыв на законопроект о поправке к Конституции, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета Андрей Клишас

"Концепция проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" поддерживается", — говорится в заключении комитета.

Клишас также сообщил, что 23 января планирует принять участие как официальный представитель президента Российской Федерации в пленарном заседании Государственной Думы, на котором будет рассмотрен в первом чтении проект закона о поправке к Конституции.

"Поправки закрепляют дополнительные гарантии реализации прав граждан и направлены на усиление демократических начал публичной власти", - сказал Клишас.

Ранее сенатор заявил, что рабочая группа по работе над изменениями в Конституции РФ будет предлагать новые поправки к основному закону страны, не ограничиваясь проблематикой внесенного в ГД проекта.

Кроме того, представители группы поедут в российские регионы, будут общаться с гражданами и с общественными объединениями, чтобы выяснить, в чем состоит общественный запрос людей на изменение текста конституции.

Президент РФ внес в понедельник в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.

Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.