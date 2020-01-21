Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T18:22+0300
https://ria.ru/20200121/1563683341.html
Комитет Совфеда направил отзыв на проект о поправке к Конституции
https://cdn24.img.ria.ru/images/155958/37/1559583734_0:141:2959:1805_1036x0_80_0_0_1f7080871d05ca6cfce670963cc406d9.jpg
РИА Новости

Комитет Совфеда направил отзыв на проект о поправке к Конституции

17:22 21.01.2020 (обновлено: 18:22 21.01.2020)
281
© РИА Новости / Александр НатрускинПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации направил в Госдуму положительный отзыв на законопроект о поправке к Конституции, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета Андрей Клишас.
"Концепция проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" поддерживается", — говорится в заключении комитета.
Клишас также сообщил, что 23 января планирует принять участие как официальный представитель президента Российской Федерации в пленарном заседании Государственной Думы, на котором будет рассмотрен в первом чтении проект закона о поправке к Конституции.
"Поправки закрепляют дополнительные гарантии реализации прав граждан и направлены на усиление демократических начал публичной власти", - сказал Клишас.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 13:45Хочу стать космонавтом
Госдума ратифицировала соглашение с Анголой по космосу
Ранее сенатор заявил, что рабочая группа по работе над изменениями в Конституции РФ будет предлагать новые поправки к основному закону страны, не ограничиваясь проблематикой внесенного в ГД проекта.
Кроме того, представители группы поедут в российские регионы, будут общаться с гражданами и с общественными объединениями, чтобы выяснить, в чем состоит общественный запрос людей на изменение текста конституции.
Президент РФ внес в понедельник в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.
В том числе законопроектом предлагается закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 16:50
В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторской деятельности
310017
Обсудить 1
Андрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
Рекомендуем
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Госдумы РФ
В Госдуме рассказали о голосовании по поправкам в Конституцию
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
В Госдуме прокомментировали поправку по президентским срокам
Конституция Российской Федерации
Второе чтение проекта о поправке в конституцию может пройти в феврале
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 27 июля 2018
ЛДПР поддержит проект о поправке к Конституции в первом чтении
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторской деятельности
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора
Путин пообещал Краснову регулярные встречи
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
В Госдуме назвали сроки принятия закона о поправке в конституцию
Работа пожарных
В Красноярском крае локализовали пожар на складе с пиломатериалами
Бывший руководитель Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка и заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин подчеркнул важность вопросов борьбы с терроризмом в СКФО
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Комитет Госдумы предложит рассмотреть поправки в Конституцию 23 января
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Крашенинников: прокуроры не должны иметь иностранное гражданство
Здание Совета Федерации РФ
Соцкомитет Совфеда подготовил план по реализации послания Путина
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская
В Госдуме предложили запретить спекуляции на тему ВОВ
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Краснов назвал приоритеты в работе Генпрокуратуры
Президент РФ Владимир Путин, руководитель Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка и заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов
Путин попросил Краснова обратить внимание на борьбу с коррупцией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
Лента новостейМолния