Минспорта Дагестана прокомментировал запрет посещать бассейн женщинам

ПЯТИГОРСК, 21 янв - РИА Новости. Министерство спорта Министерство спорта Дагестана не курирует ситуацию, происходящую в бассейне спорткомплекса "Анжи Арена" в Каспийске , который запретили посещать женщинам, так как комплекс принадлежит частному лицу, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее в бассейне спорткомплекса РИА Новости сообщили, что женщинам больше нельзя посещать самый большой на Северном Кавказе бассейн, не объяснив причин.

"Мы не курируем этот вопрос, это частная организация", - сказали в министерстве.