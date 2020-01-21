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Минспорта Дагестана прокомментировал запрет посещать бассейн женщинам
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РИА Новости

Минспорта Дагестана прокомментировал запрет посещать бассейн женщинам

17:20 21.01.2020
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© Фото : Стадион "Анжи-Арена"Плавательный бассейн на территории спортивно развлекательного комплекса "Анжи Арена"
Плавательный бассейн на территории спортивно развлекательного комплекса Анжи Арена
© Фото : Стадион "Анжи-Арена"
ПЯТИГОРСК, 21 янв - РИА Новости. Министерство спорта Дагестана не курирует ситуацию, происходящую в бассейне спорткомплекса "Анжи Арена" в Каспийске, который запретили посещать женщинам, так как комплекс принадлежит частному лицу, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в бассейне спорткомплекса РИА Новости сообщили, что женщинам больше нельзя посещать самый большой на Северном Кавказе бассейн, не объяснив причин.
"Мы не курируем этот вопрос, это частная организация", - сказали в министерстве.
По информации на сайте "Анжи-Арены", бассейн спорткомплекса является самым большим на Северном Кавказе, его длина составляет 50 метров, глубина - 2-4 метра, в бассейне четыре дорожки. Кроме этого, посетителям предлагается посетить парные, соляную комнату, джакузи, массажный кабинет.
Пекин
22 февраля 2019, 20:57
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Северный КавказДагестанКаспийскОбщество
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