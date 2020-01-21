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Комитет Госдумы предложит рассмотреть поправки в Конституцию 23 января
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РИА Новости

Комитет Госдумы предложит рассмотреть поправки в Конституцию 23 января

17:08 21.01.2020 (обновлено: 17:09 21.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет предлагать палате рассмотреть президентский проект о поправке в Конституцию в четверг, 23 января, в 10 утра, заявил журналистам глава комитета Павел Крашенинников.
Президент РФ внес в понедельник в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
"Комитет будет предлагать палате рассмотреть проект (о поправке в конституцию) в четверг, 23 января, в 10 утра", - сказал Крашенинников.
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