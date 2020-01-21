Межправославный саммит пройдет даже без части лидеров, надеются в РПЦ

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости, Ольга Липич. Встреча глав православных церквей мира, которую патриарх Иерусалимский Феофил предложил провести в Аммане в феврале, может состояться "даже в том случае, если в ней примут участие не все предстоятели", надеется председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Насколько нам известно, предложение патриарха Иерусалимского оценили положительно в ряде поместных церквей. И мы надеемся, что это встреча состоится, даже в том случае, если в ней примут участие не все предстоятели", - сказал в интервью РИА Новости митрополит Иларион в преддверии визита в Израиль.

Говоря о целях предстоящей поездки, он сообщил, что примет участие в мероприятиях памяти жертв Холокоста, которые пройдут в Иерусалиме 23 января, а также встретится с патриархом Иерусалимским Феофилом.

Будучи с визитом в Москве в ноябре прошлого года, патриарх Феофил предложил провести в конце февраля братскую встречу предстоятелей поместных православных церквей для обсуждения вопроса "сохранения нашего единства в евхаристическом общении", напомнил собеседник агентства. Возможным местом проведения такого саммита была названа столица соседней с Израилем Иордании - Амман. Синод РПЦ положительно оценил эту инициативу.

"Мы готовы поддержать любое предложение и любой формат общего обсуждения путей выхода из кризиса, потому что каждая встреча на высоком уровне дает шанс сделать хотя бы несколько шагов в этом направлении", - отметил митрополит Иларион.