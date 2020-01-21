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Религия и мировоззрение
2020-01-21T16:59+0300
https://ria.ru/20200121/1563682084.html
Межправославный саммит пройдет даже без части лидеров, надеются в РПЦ
https://cdn22.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_74cd8911d197fdffeb2dae68f072cb26.jpg
РИА Новости

Межправославный саммит пройдет даже без части лидеров, надеются в РПЦ

16:59 21.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости, Ольга Липич. Встреча глав православных церквей мира, которую патриарх Иерусалимский Феофил предложил провести в Аммане в феврале, может состояться "даже в том случае, если в ней примут участие не все предстоятели", надеется председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Насколько нам известно, предложение патриарха Иерусалимского оценили положительно в ряде поместных церквей. И мы надеемся, что это встреча состоится, даже в том случае, если в ней примут участие не все предстоятели", - сказал в интервью РИА Новости митрополит Иларион в преддверии визита в Израиль.
Говоря о целях предстоящей поездки, он сообщил, что примет участие в мероприятиях памяти жертв Холокоста, которые пройдут в Иерусалиме 23 января, а также встретится с патриархом Иерусалимским Феофилом.
Патриарх Иерусалимский Феофил III
21 ноября 2019, 12:56Религия и мировоззрение
В РПЦ надеются, что патриарх Феофил станет "гарантом единства православия"
Будучи с визитом в Москве в ноябре прошлого года, патриарх Феофил предложил провести в конце февраля братскую встречу предстоятелей поместных православных церквей для обсуждения вопроса "сохранения нашего единства в евхаристическом общении", напомнил собеседник агентства. Возможным местом проведения такого саммита была названа столица соседней с Израилем Иордании - Амман. Синод РПЦ положительно оценил эту инициативу.
"Мы готовы поддержать любое предложение и любой формат общего обсуждения путей выхода из кризиса, потому что каждая встреча на высоком уровне дает шанс сделать хотя бы несколько шагов в этом направлении", - отметил митрополит Иларион.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух раскольнических структур была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион после заседания Священного синода РПЦ в Минске
Вчера, 16:21Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион: надеемся, главы православных церквей встретятся
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьИорданиярелигия
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