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Религия и мировоззрение
2020-01-21T16:21+0300
https://ria.ru/20200121/1563674692.html
Митрополит Иларион: надеемся, главы православных церквей встретятся
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РИА Новости

Митрополит Иларион: надеемся, главы православных церквей встретятся

16:21 21.01.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион после заседания Священного синода РПЦ в Минске
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион после заседания Священного синода РПЦ в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион совершит на этой неделе визит в Израиль, где 23 января на высшем международном уровне будут вспоминать трагедию Холокоста. Очевидно, что у церковной дипломатии есть целый ряд важных задач на Ближнем Востоке. О целях поездки в Иерусалим, перспективах проведения встречи глав православных церквей мира в столице соседней Иордании и о позиции видных представителей греческого епископата в условиях кризиса мирового православия иерарх рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Ольга Липич.
‒ Владыка Иларион, с какими целями и планами Вы отправляетесь в Израиль?
- Основная цель поездки – участие в мероприятиях памяти жертв Холокоста. В этих мероприятиях примут участие делегации многих государств. Российскую делегацию возглавит президент Владимир Путин.
Также я планирую в ходе поездки в Израиль нанести визит патриарху Иерусалимскому Феофилу.
Патриарх Иерусалимский Феофил III
21 ноября 2019, 12:56Религия и мировоззрение
В РПЦ надеются, что патриарх Феофил станет "гарантом единства православия"
- Это связано с инициативой патриарха Феофила провести в Аммане встречу глав православных церквей мира? Как Вы ее оцениваете – способна ли она вывести межцерковные отношения из кризиса, вызванного признанием Константинопольским патриархом украинских раскольников?
- Будучи с визитом в Москве в ноябре прошлого года, Блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил ΙΙΙ выступил с предложением провести в конце февраля братскую встречу предстоятелей поместных православных церквей для обсуждения вопроса "сохранения нашего единства в евхаристическом общении". Священный синод Русской православной церкви положительно оценил эту инициативу, направленную на преодоление разделений и восстановление единства в Православной церкви.
Мы готовы поддержать любое предложение и любой формат общего обсуждения путей выхода из кризиса, потому что каждая встреча на высоком уровне дает шанс сделать хотя бы несколько шагов в этом направлении.
- Но насколько реалистична перспектива такой встречи в свете текущего кризиса отношений между некоторыми церквями?
- Насколько нам известно, предложение патриарха Иерусалимского оценили положительно в ряде поместных церквей.

Мы надеемся, что эта встреча состоится даже в том случае, если в ней примут участие не все предстоятели.

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
20 января, 16:02Религия и мировоззрение
В РПЦ оценили претензии Фанара к проведению всеправославного собора
‒ Недавно глава Элладской церкви архиепископ Афинский Иероним помянул лидера украинских раскольников Епифания Думенко на богослужении во время своего визита в епархию митрополита Пирейского Серафима – известного противника легализации раскольников Константинополем. Митрополит Серафим сослужил с ним - он поменял позицию?
- В православном мире митрополит Серафим известен своей образованностью, глубиной взглядов и последовательностью позиции. В связи с последними деяниями Константинополя на Украине митрополит Серафим неоднократно высказывался публично, выражая их неприятие. Его подпись стоит под совместным письмом четырех иерархов Элладской церкви от 29 ноября 2019 года предстоятелям поместных православных церквей.
Церковь на острове Санторини
30 ноября 2019, 20:08
Четыре митрополита в Греции призвали собрать всеправославный собор
- Насколько и чем важно сегодня это письмо?

В этом письме содержится призыв созвать по теме украинского раскола Всеправославный Собор, который ответил бы на вопрос: "Кому и каким образом была предоставлена автокефалия на Украине при полном пренебрежении к канонической Украинской Православной Церкви и с “восстановлением в священном достоинстве” раскольников".

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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеБлижний ВостокВладимир ПутинМоскваИерусалимрелигияВ мире
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