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Грушко рассказал о планируемых переговорах России и Франции
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РИА Новости

Грушко рассказал о планируемых переговорах России и Франции

16:48 21.01.2020 (обновлено: 16:55 21.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума "Примаковские чтения"
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Подготовка к новой встрече глав МИД и Минобороны Франции и России в формате "2+2" пока не началась, сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко.
"Механизм восстановлен, но пока подготовка к очередному заседанию не началась", - сказал Грушко, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Россия и Франция на ближайшее время готовят переговоры в формате "2+2", соответствующие консультации уже проходят.
Предыдущая встреча российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" состоялась в Москве 9 сентября прошлого года после семилетнего перерыва. Совет был создан в 2002 году и до октября 2012 года собирался на регулярной основе. Летом прошлого года президенты РФ и Франции договорились вернуться к этому формату совместной работы.
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По итогам прошлого заседания глава МИД РФ Сергей Лавров назвал формат "2+2" хорошей возможностью проанализировать ключевые проблемы современности как с дипломатического, так и военно-политического угла и, где это возможно, выходить на совместные или скоординированные шаги. По его словам, стороны наметили целый ряд направлений, по которым такое продвижение считают вполне возможным и необходимым.
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