Грушко рассказал о планируемых переговорах России и Франции

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Подготовка к новой встрече глав МИД и Минобороны Подготовка к новой встрече глав МИД и Минобороны Франции и России в формате "2+2" пока не началась, сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко

"Механизм восстановлен, но пока подготовка к очередному заседанию не началась", - сказал Грушко, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что Россия и Франция на ближайшее время готовят переговоры в формате "2+2", соответствующие консультации уже проходят.

Предыдущая встреча российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" состоялась в Москве 9 сентября прошлого года после семилетнего перерыва. Совет был создан в 2002 году и до октября 2012 года собирался на регулярной основе. Летом прошлого года президенты РФ и Франции договорились вернуться к этому формату совместной работы.