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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-21T16:44+0300
https://ria.ru/20200121/1563681152.html
Соцкомитет Совфеда подготовил план по реализации послания Путина
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РИА Новости

Соцкомитет Совфеда подготовил план по реализации послания Путина

16:44 21.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Соцкомитет Совфеда подготовил предложения палате по исполнению задач, озвученных в послании президента, акцент будет сделан на поддержке семей с детьми, сообщил журналистам во вторник член комитета Мохмад Ахмадов.
"Группе моих коллег – Елене Бибиковой, Игорю Фомину, Сергею Горнякову и мне – поручено принять участие в подготовке методических рекомендаций Минтруда России по оказанию государственной социальной помощи, предусмотрев в них дополнительные мероприятия", - сказал сенатор. По словам Ахмадова, рекомендации будут направлены, в том числе, на "развитие семейных ценностей, заботу о детях и поддержку многодетных семей".
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Кроме того, в ходе подготовки предложений Совета Федерации по формированию федерального бюджета на последующие годы члены комитета СФ по социальной политике будут работать над вопросом увеличения софинансирования из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, добавил он.
"Речь идет об оказании государственной социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми в рамках социального контракта", - пояснил сенатор. Основанием для его заключения является наличие тяжелого финансового положения в семье - когда среднедушевой доход меньше установленного.
"Органы социальной защиты пытаются найти возможные пути решения проблем семьи, для чего предоставляют помощь в разнообразных форматах", - сказал Ахмадов.
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Сенатор отметил, что это экспериментальный проект, он действует в нескольких субъектах РФ. Ряд мероприятий в рамках социального контракта направлен на поиск выхода малоимущих граждан из сложного материального положения. "Поиск гражданами работы, прохождение обучения, осуществление деятельности по индивидуальному предпринимательству, ведение подсобного хозяйства", - сказал законодатель.
По его мнению, в этой связи необходимо распространить опыт пилотных проектов на территории всех субъектов РФ.
"Мы будем прорабатывать вопрос о возможности внесения изменений в законодательство с тем, чтобы отнести семьи, относящиеся к категории многодетных, к получателям государственной социальной помощи в форме социального контракта", - заключил сенатор.
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