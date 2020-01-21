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В Киеве призвали актуализировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом
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РИА Новости

В Киеве призвали актуализировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом

16:40 21.01.2020 (обновлено: 16:47 21.01.2020)
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CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Архивное фото
КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в части торговли требует актуализации, заявил в понедельник украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Ранее Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
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"Вторая история – это, безусловно, актуализация соглашения об ассоциации в торговой части, то есть квоты, тарифы… нам становится тесно в текущих показателях и приходится вести серьезный разговор с ЕС о пошлинах и квотах", - сказал Кулеба во время публичной дискуссии "Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год" в Киеве. Трансляцию вел телеканал "Наш".
Кроме того, по его словам, среди приоритетов сотрудничества Украины и ЕС - "зеленая сделка", которая находится на стадии разработки, и к которой хочет присоединиться Киев. "Зеленая сделка" Европы подразумевает радикальные реформы в экономике, энергетике и транспорте, которые должны стать максимально "зелеными", углеродно-нейтральными. Она обойдется Евросоюзу, по предварительным расчетам, примерно в 3 триллиона евро. Брюссель обещает покрыть лишь треть этих расходов, остальное, по замыслу, обеспечат Европейский инвестиционный банк и сами страны ЕС.
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"Ну и третье – это главная для нас история в этом году, это известный уже промышленный безвиз, о котором 100500 раз сказано. Много есть нюансов, но я уверяю, что правительство Украины настроено пройти этот путь до успешного для обеих сторон - и Украины, и ЕС - конца и результата", - сказал Кулеба.
Кулеба отметил, что украинская делегация примет участие в совете ассоциаций, заседание которого пройдет в Брюсселе на следующей неделе.
Ранее Кулеба заявил, что Европейский союз пришлет в первой половине 2020 года на Украину миссию по соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), которое позволит украинским экспортерам промышленной продукции расширить торговлю с Евросоюзом, маркировать ее знаком СЕ и свободно продавать на рынке Евросоюза без дополнительной сертификации. По оценкам экспертов, потенциально оно может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию в сфере машиностроения.
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Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
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Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаСоглашение об ассоциации ЕС и УкраиныЕвросоюзУкраинаВ мире
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