В Киеве призвали актуализировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом

Ранее Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

"Вторая история – это, безусловно, актуализация соглашения об ассоциации в торговой части, то есть квоты, тарифы… нам становится тесно в текущих показателях и приходится вести серьезный разговор с ЕС о пошлинах и квотах", - сказал Кулеба во время публичной дискуссии "Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год" в Киеве. Трансляцию вел телеканал " Наш ".

Кроме того, по его словам, среди приоритетов сотрудничества Украины и ЕС - "зеленая сделка", которая находится на стадии разработки, и к которой хочет присоединиться Киев. "Зеленая сделка" Европы подразумевает радикальные реформы в экономике, энергетике и транспорте, которые должны стать максимально "зелеными", углеродно-нейтральными. Она обойдется Евросоюзу, по предварительным расчетам, примерно в 3 триллиона евро. Брюссель обещает покрыть лишь треть этих расходов, остальное, по замыслу, обеспечат Европейский инвестиционный банк и сами страны ЕС.

"Ну и третье – это главная для нас история в этом году, это известный уже промышленный безвиз, о котором 100500 раз сказано. Много есть нюансов, но я уверяю, что правительство Украины настроено пройти этот путь до успешного для обеих сторон - и Украины, и ЕС - конца и результата", - сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что украинская делегация примет участие в совете ассоциаций, заседание которого пройдет в Брюсселе на следующей неделе.

Ранее Кулеба заявил, что Европейский союз пришлет в первой половине 2020 года на Украину миссию по соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), которое позволит украинским экспортерам промышленной продукции расширить торговлю с Евросоюзом, маркировать ее знаком СЕ и свободно продавать на рынке Евросоюза без дополнительной сертификации. По оценкам экспертов, потенциально оно может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию в сфере машиностроения.