Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T16:34+0300
https://ria.ru/20200121/1563680532.html
В Геленджике завели дело о крупной взятке в отношении трех полицейских
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:208:3077:1939_1036x0_80_0_0_fd9bc9efcdef1e3d20a218fe7e73c388.jpg
РИА Новости

В Геленджике завели дело о крупной взятке в отношении трех полицейских

16:34 21.01.2020
1233
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Уголовное дело о получении крупной взятки возбуждено в Геленджике в отношении троих полицейских, кроме того, в посредничестве обвиняется местный житель, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"По материалам, предоставленным УФСБ России по Краснодарскому краю, возбуждены уголовные дела в отношении трех сотрудников органов внутренних дел: участкового уполномоченного полиции, командира взвода патрульно-постовой службы и его заместителя ОМВД России по городу Геленджику, а также местного жителя. В зависимости от роли каждого двум полицейским и местному жителю предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и посредничестве во взяточничестве", - сообщает пресс-служба ведомства.
Полицейский
24 декабря 2019, 11:46
Замглаву ГИБДД Балашихи обвинили в получении взятки
По данным СУСК, посредник следил за передвижением в городе местного жителя, информацию о котором сообщал полицейским. Вечером 12 декабря минувшего года полицейские, узнав о месте нахождения мужчины и полагая, что он хранит наркотики, потребовали у него 170 тысяч рублей за увод от уголовной ответственности, добавляет следствие. Тот передал большую часть суммы, после чего действия полицейских пресекли оперативники ФСБ, отмечает СУСК.
В настоящее время трое обвиняемых заключены под стражу, сообщает следственное управление.
По данным ГУМВД по Краснодарскому краю, в геленджикском отделе полиции в связи с инцидентом назначена служебная проверка.
Прокуратура
27 ноября 2019, 18:32
Экс-замглаву отдела воронежского ГУМВД будут судить за взятки
1601001
Обсудить 0
ГеленджикКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
Полиция не увидела криминала в исчезновении матери тройняшек из Туапсе
Задержание мошенников, пытавшихся продать пост мэра одного из городов в Дагестане
В Дагестане мошенники продавали пост мэра за десять миллионов рублей
Работа полиции
Полиция задержала мужчину, стрелявшего в посетителей кафе в Москве
Халил Арсланов
Главного связиста Вооруженных сил России обвинили в мошенничестве
Полиция
В Иркутске налетчик и кассир АЗС сымитировали нападение на станцию
Автомобиль полиции на дороге
В Москве женщина вымогала почти два миллиона рублей за "аборт"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Денис Майборода
Суд арестовал главу красноярского отделения Пенсионного фонда
Сотрудник полиции
В Чувашии задержали мужчину, подозреваемого в браконьерстве
Сотрудник полиции
Подросток в ХМАО угнал после дискотеки три машины
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал НАФТА "стихийным бедствием"
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном в Берлине
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
Парламент Боливии принял отставку Эво Моралеса
Биологически активные добавки (БАД)
Ульяновский суд обязал удалить приложение магазина iHerb в России
Сотрудник ДПС
Сотрудника ГИБДД подозревают в провоцировании ДТП под Петербургом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
Лента новостейМолния