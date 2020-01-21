В Геленджике завели дело о крупной взятке в отношении трех полицейских

КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Уголовное дело о получении крупной взятки возбуждено в Уголовное дело о получении крупной взятки возбуждено в Геленджике в отношении троих полицейских, кроме того, в посредничестве обвиняется местный житель, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю

"По материалам, предоставленным УФСБ России по Краснодарскому краю, возбуждены уголовные дела в отношении трех сотрудников органов внутренних дел: участкового уполномоченного полиции, командира взвода патрульно-постовой службы и его заместителя ОМВД России по городу Геленджику, а также местного жителя. В зависимости от роли каждого двум полицейским и местному жителю предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и посредничестве во взяточничестве", - сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СУСК, посредник следил за передвижением в городе местного жителя, информацию о котором сообщал полицейским. Вечером 12 декабря минувшего года полицейские, узнав о месте нахождения мужчины и полагая, что он хранит наркотики, потребовали у него 170 тысяч рублей за увод от уголовной ответственности, добавляет следствие. Тот передал большую часть суммы, после чего действия полицейских пресекли оперативники ФСБ, отмечает СУСК.

В настоящее время трое обвиняемых заключены под стражу, сообщает следственное управление.