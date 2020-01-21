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Сенатор оценил закрепление МРОТ на уровне прожиточного минимума
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РИА Новости

Сенатор оценил закрепление МРОТ на уровне прожиточного минимума

16:31 21.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Установление в Основном законе страны минимального размера оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения будет способствовать защите социальных прав граждан, обеспечению их равными возможностями на всей территории страны, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Президент РФ Владимир Путин 20 января 2020 года внес на рассмотрение в Государственную Думу проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".
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В частности, проектом указанного закона вносятся поправки в Конституцию РФ, которые гарантируют установление минимального размера оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Изменения коснутся также индексации пособий и других социальных выплат. Также в Конституции будет закреплена регулярная индексация пенсий.
"Прожиточный минимум является показателем уровня жизни населения страны. При его расчете учитывается уровень потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, расходы по обязательным платежам и сборам. Поэтому предложение по закреплению принципа соответствия минимального размера оплаты труда прожиточному минимуму в Конституции РФ говорит об особой важности и значимости данной социальной нормы, согласно которой недопустимо выплачивать заработную плату меньше, чем прожиточный минимум", - отметил Фомин.
По его мнению, "закрепление данной нормы в основном законе страны будет способствовать защите социальных прав граждан, обеспечению их равными возможностями на всей территории страны, а также будет являться эффективным инструментом в борьбе с бедностью населения".
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Совет Федерации РФИгорь ФоминВладимир ПутинРоссияОбщество
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