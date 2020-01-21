Сенатор оценил закрепление МРОТ на уровне прожиточного минимума

"Прожиточный минимум является показателем уровня жизни населения страны. При его расчете учитывается уровень потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, расходы по обязательным платежам и сборам. Поэтому предложение по закреплению принципа соответствия минимального размера оплаты труда прожиточному минимуму в Конституции РФ говорит об особой важности и значимости данной социальной нормы, согласно которой недопустимо выплачивать заработную плату меньше, чем прожиточный минимум", - отметил Фомин.