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Онищенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Китае
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РИА Новости

Онищенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Китае

16:14 21.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мир находится на пороге новой угрозы из-за распространения коронавируса в Китае; нужно разбираться, природная это мутация вируса, известного с 1965 года, или намеренная, заявил первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, посвященный биологической безопасности страны и определяющий деятельность по ее обеспечению. В ходе обсуждения депутаты подняли вопрос о распространении коронавируса в КНР.
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"Тут нужно разбираться: это мутация природная или намеренная мутация коронавируса, о котором мы знаем с 1965 года… Очень важно сегодня то, что мир сегодня находится на пороге новой угрозы. Буквально сегодня Си Цзиньпин высказал очень жесткие рекомендации в адрес своих региональных структур, что говорит о том, что это действительно очень серьезная проблема", - сказал Онищенко на пленарном заседании.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
По состоянию на 20 января, в общей сложности был зарегистрирован 291 случай заражения. Шесть человек скончались. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Распространение нового коронавирусаСи ЦзиньпинРоспотребнадзорГосдума РФГеннадий ОнищенкоКитайУханьВ мире
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