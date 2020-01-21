Онищенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Китае

"Тут нужно разбираться: это мутация природная или намеренная мутация коронавируса, о котором мы знаем с 1965 года… Очень важно сегодня то, что мир сегодня находится на пороге новой угрозы. Буквально сегодня Си Цзиньпин высказал очень жесткие рекомендации в адрес своих региональных структур, что говорит о том, что это действительно очень серьезная проблема", - сказал Онищенко на пленарном заседании.