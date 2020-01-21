Госдума прекратила полномочия депутата от КПРФ Авдеева

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Авдеева Михаила Юрьевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической партией " Коммунистическая партия Российской Федерации ", 6 декабря 2019 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - говорится в проекте постановления.

Авдеев был избран в VII созыв Госдумы по партийному списку и занимал должность первого заместителя председателя думского комитета по транспорту и строительству.

Ранее первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев заявлял, что Авдеев "решил, что ему лучше заняться бизнесом". В разговоре с РИА Новости Коломейцев уточнил, что решение по поводу мандата позже будет принимать партия.