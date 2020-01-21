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Госдума прекратила полномочия депутата от КПРФ Авдеева
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РИА Новости

Госдума прекратила полномочия депутата от КПРФ Авдеева

16:13 21.01.2020
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© Фото : КПРФМихаил Авдеев
Михаил Авдеев
© Фото : КПРФ
Михаил Авдеев. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Михаила Авдеева, соответствующий проект постановления был принят на пленарном заседании во вторник.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Авдеева Михаила Юрьевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической партией "Коммунистическая партия Российской Федерации", 6 декабря 2019 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - говорится в проекте постановления.

Авдеев был избран в VII созыв Госдумы по партийному списку и занимал должность первого заместителя председателя думского комитета по транспорту и строительству.
Ранее первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев заявлял, что Авдеев "решил, что ему лучше заняться бизнесом". В разговоре с РИА Новости Коломейцев уточнил, что решение по поводу мандата позже будет принимать партия.
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КПРФГосдума РФРоссияПолитика
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