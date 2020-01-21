Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T15:50+0300
https://ria.ru/20200121/1563677332.html
Представители Украины обсудили с главой ОБСЕ работу миссии в Донбассе
https://cdn24.img.ria.ru/images/155934/89/1559348975_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_7073d8cb7180fd7b71df1ba57875faf9.jpg
РИА Новости

Представители Украины обсудили с главой ОБСЕ работу миссии в Донбассе

15:50 21.01.2020
299
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Представители ОБСЕ в районе пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Власти Луганской области Украины обсудили с председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамой работу Специальной мониторинговой миссии в Донбассе в круглосуточном режиме, ждут соответствующего решения, заявил во вторник председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия) 9 декабря 2019 года в Париже заявил, что миссия ОБСЕ в Донбассе перейдет на круглосуточный режим работы. Рама 20-21 января находится с рабочим визитом на Украине. Во вторник глава ОБСЕ отправился в Донбасс.
Вадим Пристайко
20 января, 12:19
Киев предложил расширить миссию ОБСЕ на Украине
"Сегодня было первое знакомство. Много о чем пока нельзя говорить. Единственный вопрос, который важен для нас, ему сегодня задали, мы ждем ответ – это продление (работы – ред.) миссии именно в ночное время суток", - заявил Гайдай в ходе общения с журналистами.
По его словам, по результатам визита Рамы в Донбасс во вторник никаких практических действий не предпринималось, никаких договоренностей не было.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие в Донбассе
20 января, 19:31
Украина задумала повторить "силовой сценарий" по возвращению Донбасса
000010
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеЭди РамаВладимир ЗеленскийЛуганская областьВ мире
Рекомендуем
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
В ДНР раскритиковали политику Зеленского в отношении Донбасса
Митинг в Кеве
Опрос: более 60% украинцев поддержали вступление страны в Евросоюз
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
В Киеве призвали актуализировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом
Здание МИД Польши
Польша готова возобновить работу группы по сложным вопросам с Россией
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Киев отказался "дружить" с Москвой в ПАСЕ
Нефтяной станок-качалка
США призвали ливийскую NOC немедленно восстановить добычу нефти
Владимир Джабаров
Джабаров прокомментировал визит Путина в Израиль
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Украина отказалась от планов по интеграции в таможенный союз с ЕС
Министерство финансов США в Вашингтоне
США внесли в санкционные списки 15 венесуэльских бизнес-джетов
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
Госнефтекомпания Азербайджана ведет переговоры с белорусской стороной
Здание Дома правительства РФ до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
Путин утвердил структуру и состав нового правительства
Водопад Лошадиный Хвост в Йосемитском национальном парке в Калифорнии, США. Стоп-кадр видео
В Калифорнии сняли вирусное видео с огненным водопадом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Белоруссия оценит, во что выльется покупка нефти по мировым ценам
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал НАФТА "стихийным бедствием"
Логотип Росатом
"Росатом" может построить в Сибири уникальный синхротрон СКИФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
Лента новостейМолния