Представители Украины обсудили с главой ОБСЕ работу миссии в Донбассе

КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Власти Луганской области Власти Луганской области Украины обсудили с председателем ОБСЕ , премьер-министром Албании Эди Рамой работу Специальной мониторинговой миссии в Донбассе в круглосуточном режиме, ждут соответствующего решения, заявил во вторник председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия) 9 декабря 2019 года в Париже заявил, что миссия ОБСЕ в Донбассе перейдет на круглосуточный режим работы. Рама 20-21 января находится с рабочим визитом на Украине. Во вторник глава ОБСЕ отправился в Донбасс.

"Сегодня было первое знакомство. Много о чем пока нельзя говорить. Единственный вопрос, который важен для нас, ему сегодня задали, мы ждем ответ – это продление (работы – ред.) миссии именно в ночное время суток", - заявил Гайдай в ходе общения с журналистами.

По его словам, по результатам визита Рамы в Донбасс во вторник никаких практических действий не предпринималось, никаких договоренностей не было.