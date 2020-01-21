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Суд оставил в СИЗО экс-инспектора МЧС по делу о "Зимней вишне"
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РИА Новости

Суд оставил в СИЗО экс-инспектора МЧС по делу о "Зимней вишне"

15:46 21.01.2020
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкГригорий Терентьев в суде
Григорий Терентьев в суде
© РИА Новости / Александр Патрин
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Григорий Терентьев в суде. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 21 янв - РИА Новости. Суд отказался смягчать меру пресечения фигуранту дела о пожаре в "Зимней вишне" бывшему главному государственному инспектору Кемерово по пожарному надзору Григорию Терентьеву, сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерово.
Терентьев и его бывший шеф, экс-начальник ГУМЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество".
На заседании Кемеровского областного суда во время рассмотрения апелляционной жалобы главы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой. 12 апреля 2018
16 мая 2019, 04:39
Дело о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
"Постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 21 января защитнику подсудимого Терентьева… отказано в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения в виде заключения под стражей на более мягкую в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в сообщении.
Терентьев находится под арестом с 25 мая 2018 года. Дело Мамонтова и Терентьева по пожару в "Зимней вишне" – второе, Центральный районный суд приступил к нему в конце декабря. Рассмотрение первого дела, где подсудимыми являются восемь человек, началось 16 мая 2019 года Заводским районным судом.
Генеральный директор ОАО Кемеровский кондитерский комбинат Юлия Богданова и генеральный директор ООО Зимняя вишня Надежда Судденок во время заседания в суде в Кемерово
12 декабря 2019, 09:30
Владельцев "Зимней вишни" обязали выплатить потерпевшим 118 млн рублей
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, в большинстве из них – дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.
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Пожар в торговом центре в КемеровоМЧС РФКемеровоПроисшествия
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