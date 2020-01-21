Суд оставил в СИЗО экс-инспектора МЧС по делу о "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 21 янв - РИА Новости. Суд отказался смягчать меру пресечения фигуранту дела о Суд отказался смягчать меру пресечения фигуранту дела о пожаре в "Зимней вишне" бывшему главному государственному инспектору Кемерово по пожарному надзору Григорию Терентьеву, сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерово.

Терентьев и его бывший шеф, экс-начальник ГУМЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество".

"Постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 21 января защитнику подсудимого Терентьева… отказано в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения в виде заключения под стражей на более мягкую в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в сообщении.

Терентьев находится под арестом с 25 мая 2018 года. Дело Мамонтова и Терентьева по пожару в "Зимней вишне" – второе, Центральный районный суд приступил к нему в конце декабря. Рассмотрение первого дела, где подсудимыми являются восемь человек, началось 16 мая 2019 года Заводским районным судом.