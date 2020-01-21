Путин предложил Чайке стать полпредом в СКФО

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Юрию Чайке предложили занять пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что формально указ о назначении пока не подписан.

Предложение прозвучало на встрече Владимира Путина с Юрием Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым , кандидатуру которого президент накануне предложил на пост генпрокурора.

Как отметил глава государства, он рассчитывает на то, что будущий полпред займется вопросами борьбы с терроризмом, которые остаются важными в СКФО.

В ответ Чайка заверил президента, что все поставленные задачи будут выполнены, и подчеркнул, что у него уже есть определенные планы.

"Я думаю, что все национальные проекты будут реализованы на территории Северо-Кавказского федерального округа. Уровень жизни граждан, я убежден, мы поднимем", — добавил он.

Путин поблагодарил экс-генпрокурора за работу на этом посту и отметил, что рассчитывает на преемственность в работе ведомства.

"Генеральная прокуратура, в том числе под руководством Юрия Яковлевича, очень многое сделала для единообразного применения и понимания российских законов. Надеюсь, что эти самые востребованные, самые лучшие примеры, которые, безусловно, были в работе Генеральной прокуратуры, будут использованы и новым руководителем ведомства", — заявил президент.

Путин попросил кандидата на должность генерального прокурора Игоря Краснова обратить внимание на вопросы борьбы с коррупцией и контроля за соблюдением социальных прав граждан.

Президент напомнил, что обратился к Госдуме с предложением сделать Генпрокуратуру более централизованной, и отметил, что задача ведомства — работать над тем, чтобы законы единообразно понимались и применялись на всей территории страны.

"Надеюсь, что депутаты Государственной думы поддержат, поддержат также и коллеги в регионах, имея в виду, что вся наша — в широком смысле — большая команда, включая региональных руководителей, озабочена прежде всего интересами граждан страны, на территории какого бы субъекта они ни проживали. Верю, что в вашей работе это тоже будет отражено", — заключил глава государства.