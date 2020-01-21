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Путин предложил Чайке стать полпредом в СКФО
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РИА Новости

Путин предложил Чайке стать полпредом в СКФО

15:38 21.01.2020 (обновлено: 18:36 21.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЮрий Чайка
Юрий Чайка
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Юрию Чайке предложили занять пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что формально указ о назначении пока не подписан.
Предложение прозвучало на встрече Владимира Путина с Юрием Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого президент накануне предложил на пост генпрокурора.
Как отметил глава государства, он рассчитывает на то, что будущий полпред займется вопросами борьбы с терроризмом, которые остаются важными в СКФО.
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В ответ Чайка заверил президента, что все поставленные задачи будут выполнены, и подчеркнул, что у него уже есть определенные планы.
"Я думаю, что все национальные проекты будут реализованы на территории Северо-Кавказского федерального округа. Уровень жизни граждан, я убежден, мы поднимем", — добавил он.
Путин поблагодарил экс-генпрокурора за работу на этом посту и отметил, что рассчитывает на преемственность в работе ведомства.
"Генеральная прокуратура, в том числе под руководством Юрия Яковлевича, очень многое сделала для единообразного применения и понимания российских законов. Надеюсь, что эти самые востребованные, самые лучшие примеры, которые, безусловно, были в работе Генеральной прокуратуры, будут использованы и новым руководителем ведомства", — заявил президент.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, руководитель Генеральной прокуратуры Юрий Чайка и заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов
Президент РФ Владимир Путин, руководитель Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка и заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин, руководитель Генеральной прокуратуры Юрий Чайка и заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов
Путин попросил кандидата на должность генерального прокурора Игоря Краснова обратить внимание на вопросы борьбы с коррупцией и контроля за соблюдением социальных прав граждан.
Президент напомнил, что обратился к Госдуме с предложением сделать Генпрокуратуру более централизованной, и отметил, что задача ведомства — работать над тем, чтобы законы единообразно понимались и применялись на всей территории страны.

"Надеюсь, что депутаты Государственной думы поддержат, поддержат также и коллеги в регионах, имея в виду, что вся наша — в широком смысле — большая команда, включая региональных руководителей, озабочена прежде всего интересами граждан страны, на территории какого бы субъекта они ни проживали. Верю, что в вашей работе это тоже будет отражено", — заключил глава государства.

О том, что Чайку освободили от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу, стало известно накануне.
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Дмитрий ПесковЮрий ЧайкаРоссияПолитика
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