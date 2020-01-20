Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Юрий Чайка покидает пост генерального прокурора "в связи с переходом на другую работу", сообщили в пресс-службе президента.
На эту должность Владимир Путин предложил заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова.
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"Это решение президента. Президент внес кандидатуру — это его право как главы государства, и он реализовал это право. <...> Что касается кандидатуры Игоря Краснова, то с его биографическими данными вы можете в том объеме, в котором они доступны, ознакомиться на ресурсах Следственного комитета", — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Освобождение Чайки от обязанностей, которые он исполнял с июня 2006 года, и назначение Краснова Совфед планирует рассмотреть 22 января, рассказал источник в верхней палате парламента. Чем именно Чайка займется в дальнейшем, пока не известно.
Пятнадцатого января, после оглашения послания главы государства Федеральному собранию, Дмитрий Медведев объявил, что кабмин в полном составе уходит в отставку. Сейчас идет процесс формирования нового правительства.
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