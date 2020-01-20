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Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост
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РИА Новости

Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост

13:34 20.01.2020 (обновлено: 15:29 20.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЮрий Чайка
Юрий Чайка
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Юрий Чайка. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Юрий Чайка покидает пост генерального прокурора "в связи с переходом на другую работу", сообщили в пресс-службе президента.
На эту должность Владимир Путин предложил заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова.
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 мая 2019
Вчера, 14:11
Биография Юрия Чайки
"Это решение президента. Президент внес кандидатуру — это его право как главы государства, и он реализовал это право. <...> Что касается кандидатуры Игоря Краснова, то с его биографическими данными вы можете в том объеме, в котором они доступны, ознакомиться на ресурсах Следственного комитета", — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Освобождение Чайки от обязанностей, которые он исполнял с июня 2006 года, и назначение Краснова Совфед планирует рассмотреть 22 января, рассказал источник в верхней палате парламента. Чем именно Чайка займется в дальнейшем, пока не известно.
Пятнадцатого января, после оглашения послания главы государства Федеральному собранию, Дмитрий Медведев объявил, что кабмин в полном составе уходит в отставку. Сейчас идет процесс формирования нового правительства.
Игорь Краснов
Вчера, 13:52
Биография Игоря Краснова
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Игорь КрасновДмитрий МедведевСледственный комитет РФСовет Федерации РФВладимир ПутинЮрий ЧайкаРоссияПолитика
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