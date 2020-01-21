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Опрос: более 60% украинцев поддержали вступление страны в Евросоюз
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РИА Новости

Опрос: более 60% украинцев поддержали вступление страны в Евросоюз

15:37 21.01.2020 (обновлено: 15:38 21.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитинг в Кеве
Митинг в Кеве
© РИА Новости / Стрингер
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Митинг в Кеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Более 60% жителей Украины считают главным интеграционным направлением страны вступление в ЕС, по мнению 50% украинцев, лучшей гарантией безопасности станет вступление в НАТО, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени И.Кучерива.
В декабре Социологическая группа "Рейтинг" провела похожий опрос, тогда идею о вступлении Украины в ЕС поддерживали 60% жителей страны, 52% выступали за присоединение к НАТО.
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"Почти две трети населения (64%) считают, что главным интеграционным направлением Украины должно быть вступление в ЕС, за вступление в Евразийский экономический союз выступают 13%, а 23% определенного мнения не имеют", - говорится в тексте опроса, опубликованном во вторник на сайте Фонда.
По данным Фонда, число граждан, которые предпочитают членство в ЕС, возросло с 46% (в декабре 2013 года) до 57% (в декабре 2014), постепенно возрастая до 64% ​​в декабре 2019 года. В то же время значительно уменьшилось число сторонников вступления в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана - с 36% (2013 год) до 16% (2014 год), в дальнейшем продолжая снижаться до 13% в декабре 2019.
"Более половины населения (51%) считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы ее вступление в НАТО - это самый высокий процент за все время проведения опросов. Внеблоковый статус Украины поддерживают 26%, а 6% считают, что нужен военный союз с Россией и странами СНГ", - говорится в сообщении. Остальные респонденты затруднились ответить на вопрос.
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Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.
Власти Украины после госпереворота в 2014 году провозгласили курс на интеграцию страны в ЕС и НАТО. Однако еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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Ситуация на УкраинеЙоханнес ХанДонбассНАТОЕвросоюзАндерс Фог РасмуссенУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Морекопатели они такие. Без граблей не могут шагнуть вперед и дальше граблей не получается.
21 января, 15:45
llevone2017
920000
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