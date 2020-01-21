Опрос: более 60% украинцев поддержали вступление страны в Евросоюз

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Более 60% жителей Более 60% жителей Украины считают главным интеграционным направлением страны вступление в ЕС , по мнению 50% украинцев, лучшей гарантией безопасности станет вступление в НАТО , свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени И.Кучерива.

В декабре Социологическая группа "Рейтинг" провела похожий опрос, тогда идею о вступлении Украины в ЕС поддерживали 60% жителей страны, 52% выступали за присоединение к НАТО.

"Почти две трети населения (64%) считают, что главным интеграционным направлением Украины должно быть вступление в ЕС, за вступление в Евразийский экономический союз выступают 13%, а 23% определенного мнения не имеют", - говорится в тексте опроса, опубликованном во вторник на сайте Фонда.

По данным Фонда, число граждан, которые предпочитают членство в ЕС, возросло с 46% (в декабре 2013 года) до 57% (в декабре 2014), постепенно возрастая до 64% ​​в декабре 2019 года. В то же время значительно уменьшилось число сторонников вступления в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана - с 36% (2013 год) до 16% (2014 год), в дальнейшем продолжая снижаться до 13% в декабре 2019.

"Более половины населения (51%) считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы ее вступление в НАТО - это самый высокий процент за все время проведения опросов. Внеблоковый статус Украины поддерживают 26%, а 6% считают, что нужен военный союз с Россией и странами СНГ", - говорится в сообщении. Остальные респонденты затруднились ответить на вопрос.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса . Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.