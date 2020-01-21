Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

МИНСК, 21 янв — РИА Новости. Приостановка экспорта нефтепродуктов из Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии , введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.

"Это был небольшой период приостановки. <...> Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом", — цитирует его агентство Sputnik Беларусь

Руководитель концерна пояснил, что для любой нефтепереработки есть так называемый наиболее эффективный радиус реализации продукции.

"Конечно, ближайшие рынки (сбыта. — Прим. ред.) будут самые эффективные. Дальнейшая реализация — через порты, на дальний периметр — будет уже исходить из конъюнктуры того рынка, на который мы будем поставлять. И вообще из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты. Но самые эффективные рынки — это национальный и ближайшие. На них и будем в первую очередь ориентироваться", — заключил Рыбаков.

Итоги дня Торг по-белорусски. Минск ищет альтернативы российской нефти

Республика приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января. Это произошло из-за прекращения поставок российской нефти на белорусские НПЗ в Мозыре и Новополоцке на фоне сырьевых споров Минска и Москвы.

Как объясняли в Белоруссии, приостановка потребовалась для того, чтобы насытить внутренний рынок топливом и не допустить его дефицита.

Четвертого января прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась.

Сырьевые споры

Сейчас Минск покупает только российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. Стороны не могут договориться о цене.

На фоне сырьевых споров президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок.

Так, 24 декабря он заявил, что Минск может начать получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Четырнадцатого января первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Крутой сообщил, что в качестве партнеров рассматриваются также Украина, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан. Позже стало известно, что Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти.