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2020-01-21T16:25+0300
https://ria.ru/20200121/1563674503.html
Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
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РИА Новости

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

15:25 21.01.2020 (обновлено: 16:25 21.01.2020)
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© AFP 2019 / Sergei Gapon Распределительный пункт нефтепровода в Белоруссии
Распределительный пункт нефтепровода в Белоруссии
© AFP 2019 / Sergei Gapon
МИНСК, 21 янв — РИА Новости. Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
"Это был небольшой период приостановки. <...> Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом", — цитирует его агентство Sputnik Беларусь.
Руководитель концерна пояснил, что для любой нефтепереработки есть так называемый наиболее эффективный радиус реализации продукции.
"Конечно, ближайшие рынки (сбыта. — Прим. ред.) будут самые эффективные. Дальнейшая реализация — через порты, на дальний периметр — будет уже исходить из конъюнктуры того рынка, на который мы будем поставлять. И вообще из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты. Но самые эффективные рынки — это национальный и ближайшие. На них и будем в первую очередь ориентироваться", — заключил Рыбаков.
Итоги дня
Торг по-белорусски. Минск ищет альтернативы российской нефти
14 января, 21:20
Республика приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января. Это произошло из-за прекращения поставок российской нефти на белорусские НПЗ в Мозыре и Новополоцке на фоне сырьевых споров Минска и Москвы.
Как объясняли в Белоруссии, приостановка потребовалась для того, чтобы насытить внутренний рынок топливом и не допустить его дефицита.
Четвертого января прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась.

Сырьевые споры

Сейчас Минск покупает только российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. Стороны не могут договориться о цене.
На фоне сырьевых споров президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок.
Так, 24 декабря он заявил, что Минск может начать получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
Четырнадцатого января первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Крутой сообщил, что в качестве партнеров рассматриваются также Украина, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан. Позже стало известно, что Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти.
Крутой подчеркнул, что проблема заключается в премии к рыночной цене, которую Минск не хочет платить российским нефтяным компаниям в прежнем объеме.
Нефтяной станок-качалка
Вчера, 15:15
Белоруссии невыгодна любая нефть, кроме российской, заявил эксперт
8640716151759
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БелнефтехимБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
Лицемеры сотага левела! Вся их "братская любовь" нужна только для одного - высасывания денег из России!
21 января, 15:45
Andrey Андреев
156413020
Лукашенко так старался, так старался, но блеф не прокатил )))
21 января, 15:34
cchayser011
138900014
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