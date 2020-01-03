Минск приостановил экспорт нефтепродуктов

Утром стало известно, что с 1 января прекратилась подача сырья на нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке, загрузка обоих заводов снижена до технологического минимума.

При этом в "Белнефтехиме" отметили, что сейчас идет активная работа над подготовкой январских контрактов, причем прорабатываются поставки "по различным направлениям, а не только из России". Пока что заводы работают на накопленных запасах.