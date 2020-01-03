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2020-01-03T17:32+0300
https://ria.ru/20200103/1563095744.html
Минск приостановил экспорт нефтепродуктов
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РИА Новости

Минск приостановил экспорт нефтепродуктов

16:40 03.01.2020 (обновлено: 17:32 03.01.2020)
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© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Минск приостановил с 1 января экспорт нефтепродуктов на фоне прекращения поставок российской нефти на белорусские НПЗ, сообщили РИА Новости в пресс-службе госконцерна "Белнефтехим".
Утром стало известно, что с 1 января прекратилась подача сырья на нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке, загрузка обоих заводов снижена до технологического минимума.
При этом в "Белнефтехиме" отметили, что сейчас идет активная работа над подготовкой январских контрактов, причем прорабатываются поставки "по различным направлениям, а не только из России". Пока что заводы работают на накопленных запасах.
Российская "Транснефть", со своей стороны, заявила, что с нового года не получила от российских нефтяных компаний заявок на поставки на белорусские НПЗ, однако транзит нефти идет без ограничений.
Стенд ПАО Транснефть
Вчера, 11:40
"Транснефть" объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

Переговоры Москвы и Минска

Россия и Белоруссия до конца минувшего года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти в объеме 24 миллионов тонн.
Однако контракты к 1 января так и не были заключены. В последние дни года Лукашенко обсуждал этот вопрос в телефонных беседах с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго Александром Новаком. Кроме того, он поручил обеспечить альтернативные поставки нефти из портов Балтии и по нефтепроводу "Дружба", пригрозив "забрать у России две трубы".
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, достигнуть договоренности не удалось, но диалог будет продолжен и апокалиптические сценарии рассматривать не стоит.
Флаги с логотипом концерна Белнефтехим
Вчера, 11:15
В Белоруссии подтвердили остановку поставок российской нефти для НПЗ
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БелнефтехимТранснефтьБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Шутить начнете тогда, когда придется для поездки в РБ покупать шенгенскую визу.
3 января, 16:50
Владимир Басов
4130401133
Опять будут проблемы у россиян с заправкой по территории Беларусь. В Кремле видно все равно до народа
3 января, 16:49
Ю.Юрий .
2334200136
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