Минск приостановил экспорт нефтепродуктов

МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Минск приостановил с 1 января экспорт нефтепродуктов на фоне прекращения поставок российской нефти на белорусские НПЗ, сообщили РИА Новости в пресс-службе госконцерна "Белнефтехим".
Утром стало известно, что с 1 января прекратилась подача сырья на нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке, загрузка обоих заводов снижена до технологического минимума.
При этом в "Белнефтехиме" отметили, что сейчас идет активная работа над подготовкой январских контрактов, причем прорабатываются поставки "по различным направлениям, а не только из России". Пока что заводы работают на накопленных запасах.
Российская "Транснефть", со своей стороны, заявила, что с нового года не получила от российских нефтяных компаний заявок на поставки на белорусские НПЗ, однако транзит нефти идет без ограничений.
Переговоры Москвы и Минска
Россия и Белоруссия до конца минувшего года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти в объеме 24 миллионов тонн.
Однако контракты к 1 января так и не были заключены. В последние дни года Лукашенко обсуждал этот вопрос в телефонных беседах с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго Александром Новаком. Кроме того, он поручил обеспечить альтернативные поставки нефти из портов Балтии и по нефтепроводу "Дружба", пригрозив "забрать у России две трубы".
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, достигнуть договоренности не удалось, но диалог будет продолжен и апокалиптические сценарии рассматривать не стоит.