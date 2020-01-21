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Минкомсвязь обсудит бесплатный доступ к поисковикам и соцсетям
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РИА Новости

Минкомсвязь обсудит бесплатный доступ к поисковикам и соцсетям

15:09 21.01.2020 (обновлено: 15:24 21.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНовый смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким экраном в фирменном магазине компании Samsung в ТРЦ "Авиапарк" в Москве
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Минкомсвязь РФ обсуждает механизм бесплатного доступа к поисковикам, соцсетям и мессенджерам, сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию на минувшей неделе предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" - по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов. По словам президента, высокая доступность интернета станет конкурентным преимуществом страны и создаст широкое пространство для образования и творчества, общения, реализации социальных и культурных проектов.
Первым шагом в реализации проекта станет бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране - операторы связи с 1 марта 2020 года отменят плату за трафик при переходе на эти сайты. Такое решение было принято ранее во вторник на совещании, которое провел и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков с крупнейшими операторами связи.
Отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность бесплатного доступа в РФ к поисковикам, соцсетям и мессенджерам в рамках проекта "Доступный интернет", Новиков сказал: "Обсуждается. Нужно выработать механизм компенсаций".
Смартфон
16 января, 10:38Послание президента России Федеральному собранию
Спецпредставитель Путина оценил идею проекта "Доступный интернет"
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Министерство связи и массовых коммуникаций РФВладимир ПутинРоссияТехнологии
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