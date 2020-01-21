Минкомсвязь обсудит бесплатный доступ к поисковикам и соцсетям

Первым шагом в реализации проекта станет бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране - операторы связи с 1 марта 2020 года отменят плату за трафик при переходе на эти сайты. Такое решение было принято ранее во вторник на совещании, которое провел и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков с крупнейшими операторами связи.