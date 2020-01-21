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Парламент Узбекистана утвердил Арипова на пост премьера
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РИА Новости

Парламент Узбекистана утвердил Арипова на пост премьера

15:02 21.01.2020 (обновлено: 16:09 21.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 21 янв - РИА Новости. Парламент Узбекистана во вторник в ходе совместного заседания обеих палат утвердил кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьера, передает корреспондент РИА Новости.
В соответствии с конституцией страны, кандидатура премьер-министра была выдвинута Либерально-демократической партией Узбекистана (УзЛиДеП), имеющей наибольшее число депутатских мест в законодательной (нижней) палате парламента. По итогам выборов, состоявшихся 22 декабря 2019 года, эта партия получила 53 депутатских места и сохранила большинство в новом парламенте страны. Политсовет УзЛиДеП направил кандидатуру Арипова на рассмотрения президенту страны Шавкату Мирзиееву. Ранее правительство сложило полномочия перед новым парламентом.
Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов во время 19-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
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В ходе тайного голосования за утверждение Арипова в должности главы правительства проголосовали большинство из 150 депутатов нижней палаты и 97 членов Сената.
Кандидатуры в состав нового кабмина будут рассмотрены и одобрены позднее на заседании законодательной палаты парламента после ее предварительного рассмотрения фракциями.
Арипов, которому 58 лет, занимает пост премьер-министра с 2016 года.
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