Парламент Узбекистана утвердил Арипова на пост премьера

ТАШКЕНТ, 21 янв - РИА Новости. Парламент Парламент Узбекистана во вторник в ходе совместного заседания обеих палат утвердил кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьера, передает корреспондент РИА Новости.

В соответствии с конституцией страны, кандидатура премьер-министра была выдвинута Либерально-демократической партией Узбекистана (УзЛиДеП), имеющей наибольшее число депутатских мест в законодательной (нижней) палате парламента. По итогам выборов, состоявшихся 22 декабря 2019 года, эта партия получила 53 депутатских места и сохранила большинство в новом парламенте страны. Политсовет УзЛиДеП направил кандидатуру Арипова на рассмотрения президенту страны Шавкату Мирзиееву. Ранее правительство сложило полномочия перед новым парламентом.

В ходе тайного голосования за утверждение Арипова в должности главы правительства проголосовали большинство из 150 депутатов нижней палаты и 97 членов Сената.

Кандидатуры в состав нового кабмина будут рассмотрены и одобрены позднее на заседании законодательной палаты парламента после ее предварительного рассмотрения фракциями.