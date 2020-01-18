Либерал-демократы Узбекистана снова выдвинули Арипова в премьеры

ТАШКЕНТ, 18 янв - РИА Новости. Действующий премьер-министр Действующий премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов вновь выдвинут на этот пост политсоветом Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), победившей на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента страны, сообщил РИА Новости в субботу представитель партии.

Выборы в парламент Узбекистана прошли в два тура. 22 декабря 2019 года в республике прошли всенародные выборы в нижнюю палату парламента, однако в 25 избирательных округах кандидаты не набрали нужного числа голосов. Второй тур состоялся 5 января. По его итогам УзЛиДеП получила 53 депутатских места и сохранила большинство в парламенте. Партия, победившая на выборах в парламент Узбекистана, получает право представить свою кандидатуру на пост премьера страны.

"Сегодня проходит заседание политсовета партии. На нем Абдулла Арипов выдвинут кандидатом в премьер-министры Узбекистана", - сказал представитель УзЛиДеП. По его словам, кандидатура 58-летнего Арипова была утверждена единогласно для рассмотрения ее президентом страны Шавкатом Мирзиеевым.

Политсовет УзЛиДеП также утвердил на должность руководителя фракции в законодательной палате парламента председателя исполнительного комитета политического совета партии Актама Хаитова.

В соответствии с законодательством, после утверждения Арипова на политсовете УзЛиДеП его кандидатуру должен рассмотреть президент Узбекистана и предложить на утверждение на совместном заседании двух палат парламента.