Либерал-демократы Узбекистана снова выдвинули Арипова в премьеры

ТАШКЕНТ, 18 янв - РИА Новости. Действующий премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов вновь выдвинут на этот пост политсоветом Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), победившей на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента страны, сообщил РИА Новости в субботу представитель партии.
Выборы в парламент Узбекистана прошли в два тура. 22 декабря 2019 года в республике прошли всенародные выборы в нижнюю палату парламента, однако в 25 избирательных округах кандидаты не набрали нужного числа голосов. Второй тур состоялся 5 января. По его итогам УзЛиДеП получила 53 депутатских места и сохранила большинство в парламенте. Партия, победившая на выборах в парламент Узбекистана, получает право представить свою кандидатуру на пост премьера страны.
"Сегодня проходит заседание политсовета партии. На нем Абдулла Арипов выдвинут кандидатом в премьер-министры Узбекистана", - сказал представитель УзЛиДеП. По его словам, кандидатура 58-летнего Арипова была утверждена единогласно для рассмотрения ее президентом страны Шавкатом Мирзиеевым.
Политсовет УзЛиДеП также утвердил на должность руководителя фракции в законодательной палате парламента председателя исполнительного комитета политического совета партии Актама Хаитова.
В соответствии с законодательством, после утверждения Арипова на политсовете УзЛиДеП его кандидатуру должен рассмотреть президент Узбекистана и предложить на утверждение на совместном заседании двух палат парламента.
В декабре 2016 года УзЛиДеП, занимавшая тогда также большинство мест в парламенте, впервые выдвинула Арипова на пост премьера, после того, как Мирзиеев, возглавлявший кабмин, выиграл президентские выборы после смерти перового президента страны Ислама Каримова. Кандидатура Арипова тогда же была утверждена на совместном заседании двух палат парламента.