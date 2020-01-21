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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-21T14:59+0300
https://ria.ru/20200121/1563672264.html
Иранский депутат предложил три миллиона долларов за голову Трампа
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

Иранский депутат предложил три миллиона долларов за голову Трампа

14:37 21.01.2020 (обновлено: 14:59 21.01.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Иранский депутат Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову американского президента Дональда Трампа три миллиона долларов. Об этом сообщает агентство ISNA.

"От имени населения провинции Керман выплатим три миллиона долларов наличным тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову", — заявил он во время выступления в парламенте.

Провинция Керман — родина убитого американцами иранского генерала Касема Сулеймани.
В последние недели ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили Сулеймани, когда он находился в Ираке.
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Иран ответил ударами по американским базам в Ираке, при обстрелах никто не пострадал. Однако позже иранские военные случайно сбили гражданский самолет "Международных авиалиний Украины", который летел из Тегерана в Киев. Погибли все 176 человек на борту.
По словам военнослужащих, лайнер пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно — за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, из-за чего системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Думаю, демократы согласятся на такие условия..
21 января, 14:43
Андрей Дашков
1291020
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