Иранский депутат предложил три миллиона долларов за голову Трампа

"От имени населения провинции Керман выплатим три миллиона долларов наличным тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову", — заявил он во время выступления в парламенте.

По словам военнослужащих, лайнер пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно — за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, из-за чего системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.