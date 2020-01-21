В Госдуме назвали сроки введения в Совбез должности зампредседателя

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Законопроект о введении в Совете безопасности РФ должности заместителя председателя может быть принят во втором чтении 22 января.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла соответствующий законопроект в первом чтении.
"Прошу включить вопрос о рассмотрении законопроекта во втором чтении в проект порядка работы Государственной думы на 22 января 2020 года", - заявил после голосования глава профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Также комитет планирует обсудить поправки к данной инициативе на заседании во вторник, 21 января.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку, после глава государства ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева. Ранее Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. В четверг Путин внес в Госдуму законопроект, которым в СБ вводится новая должность - заместителя председателя.
Согласно документу, заместитель председателя СБ назначается и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом.
Зампред Совета безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.