В Госдуме назвали сроки введения в Совбез должности зампредседателя

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Законопроект о введении в Законопроект о введении в Совете безопасности РФ должности заместителя председателя может быть принят во втором чтении 22 января.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

"Прошу включить вопрос о рассмотрении законопроекта во втором чтении в проект порядка работы Государственной думы на 22 января 2020 года", - заявил после голосования глава профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Также комитет планирует обсудить поправки к данной инициативе на заседании во вторник, 21 января.

В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку, после глава государства ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева. Ранее Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. В четверг Путин внес в Госдуму законопроект, которым в СБ вводится новая должность - заместителя председателя.

Согласно документу, заместитель председателя СБ назначается и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом.