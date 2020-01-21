Главы правительств стран ЕАЭС соберутся на заседание в Алма-Ате

"Заседание ЕМПС пройдет в узком и расширенном составах. В его повестку включены 12 вопросов, касающиеся торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли между государствами-членами, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики", - сообщается в пресс-релизе.