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Главы правительств стран ЕАЭС соберутся на заседание в Алма-Ате
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РИА Новости

Главы правительств стран ЕАЭС соберутся на заседание в Алма-Ате

14:23 21.01.2020
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© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги стран-участниц ЕАЭС
Флаги стран-участниц ЕАЭС
© Радио Sputnik, Олег Обухов
Флаги стран-участниц ЕАЭС. Архивное фото
АЛМА-АТА, 21 янв – РИА Новости. Главы правительств стран ЕАЭС примут участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое пройдет в Алма-Ате 31 января, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.
"Тридцать первого января 2020 года в г. Алматы состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС)", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Согласно пресс-релизу, в мероприятии примут участие премьер-министры и главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Молдавии (на правах страны-наблюдателя), а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.
"Заседание ЕМПС пройдет в узком и расширенном составах. В его повестку включены 12 вопросов, касающиеся торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли между государствами-членами, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики", - сообщается в пресс-релизе.
В тот же день участники заседания ЕМПС посетят международный форум "Цифровое будущее глобальной экономики", посвященный вопросам взаимодействия цифровых экосистем в целях поддержки и стимулирования инноваций и технологического предпринимательства. На форум приглашены ведущие представители ученых и экспертных кругов в данной сфере.
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