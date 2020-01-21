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Турция обвинила Хафтара в поддержке военного решения конфликта в Ливии
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РИА Новости

Турция обвинила Хафтара в поддержке военного решения конфликта в Ливии

13:42 21.01.2020
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© Фото : МИД РФГлава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
© Фото : МИД РФ
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 21 янв - РИА Новости. Главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар не верит в диалог и выступает за военный путь решения конфликта в стране, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня. Берлинская конференция прошла после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции.
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"Важно было создание военного комитета в Ливии по итогам конференции в Берлине. Все стороны это решение поддержали. Несмотря на наши усилия, Хафтар не подписал в Москве соглашение, и в Берлине никакой поддержки перемирия от него не последовало. Он сам верит в диалог или нет? Пока он показывает, что он выступает за военное решение", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.
В конце ноября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Файез Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. В понедельник Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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