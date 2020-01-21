Турция обвинила Хафтара в поддержке военного решения конфликта в Ливии

АНКАРА, 21 янв - РИА Новости. Главнокомандующий Ливийской национальной армии Главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар не верит в диалог и выступает за военный путь решения конфликта в стране, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня. Берлинская конференция прошла после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции.

"Важно было создание военного комитета в Ливии по итогам конференции в Берлине. Все стороны это решение поддержали. Несмотря на наши усилия, Хафтар не подписал в Москве соглашение, и в Берлине никакой поддержки перемирия от него не последовало. Он сам верит в диалог или нет? Пока он показывает, что он выступает за военное решение", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

В конце ноября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Файез Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. В понедельник Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники.