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СК завел дело после нападения собаки на ребенка под Астраханью
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РИА Новости

СК завел дело после нападения собаки на ребенка под Астраханью

13:30 21.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после нападения собаки на ребенка на рыболовной базе в Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 10:37
СК завел дело после нападения стаи собак на ребенка в Якутии
По версии следствия, в середине августа прошлого года жители Московской области с внучкой приехали на рыболовную базу в село Замьяны Астраханской области. "Вечером 28 августа на пятилетнюю девочку напала собака, находившаяся на территории рыболовной базы, в результате чего ребенок получил телесные повреждения в виде рваных ран лица", - отмечает СУСК.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Следственный комитет РФАстраханская областьПроисшествия
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