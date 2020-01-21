СК завел дело после нападения собаки на ребенка под Астраханью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после нападения собаки на ребенка на рыболовной базе в Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в середине августа прошлого года жители Московской области с внучкой приехали на рыболовную базу в село Замьяны Астраханской области. "Вечером 28 августа на пятилетнюю девочку напала собака, находившаяся на территории рыболовной базы, в результате чего ребенок получил телесные повреждения в виде рваных ран лица", - отмечает СУСК.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.