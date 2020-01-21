Москалькова поблагодарила Чайку за совместную работу

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила Юрия Чайку за совместную работу, отметив продуктивность взаимодействия по предотвращению пыток в колониях.

"Я бы хотела начать со слов благодарности генеральному прокурору, который уходит, Юрию Чайке. Мы конструктивно работали", - сказала Москалькова на заседании в СФ во вторник.

Она также отметила, что поручение президента Генпрокуратуре совместно с институтом омбудсменов в регионах по нарушениям в колониях дало положительный результат.