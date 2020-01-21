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Москалькова поблагодарила Чайку за совместную работу
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РИА Новости

Москалькова поблагодарила Чайку за совместную работу

13:24 21.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила Юрия Чайку за совместную работу, отметив продуктивность взаимодействия по предотвращению пыток в колониях.
"Я бы хотела начать со слов благодарности генеральному прокурору, который уходит, Юрию Чайке. Мы конструктивно работали", - сказала Москалькова на заседании в СФ во вторник.
Она также отметила, что поручение президента Генпрокуратуре совместно с институтом омбудсменов в регионах по нарушениям в колониях дало положительный результат.
В понедельник днем Кремль сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на должность генпрокурора, занимавший ее с 2006 года Юрий Чайка переходит на другую работу.
Юрий Чайка
20 января, 14:11
Биография Юрия Чайки
260011
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Отставка генпрокурора Юрия ЧайкиТатьяна МоскальковаСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинЮрий ЧайкаРоссияОбщество
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