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Кандидат в генпрокуроры считает, что нужно сокращать сроки следствия
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РИА Новости

Кандидат в генпрокуроры считает, что нужно сокращать сроки следствия

13:19 21.01.2020 (обновлено: 15:02 21.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ в Совете Федерации
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ в Совете Федерации
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сроки арестов и предварительного расследования необходимо сокращать, заявил кандидат на пост генпрокурора Игорь Краснов на совместном заседании комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности.

"Сроки предварительного расследования и сроки содержания под стражей — это большая проблема. <...> Чем быстрее мы будем отправлять дела в суд, тем эффективнее будет наша работа", — сказал он.

При этом Краснов признал, что сейчас фиксируется много отказов в возбуждении уголовных дел. По его словам, по большей части это происходит на районном уровне.
Накануне президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на должность генпрокурора. Занимавший ее с 2006 года Юрий Чайка переходит на другую работу.
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Игорь КрасновСледственный комитет РФСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаПроисшествия
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