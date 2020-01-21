Кандидат в генпрокуроры считает, что нужно сокращать сроки следствия

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сроки арестов и предварительного расследования необходимо сокращать, заявил кандидат на пост генпрокурора Игорь Краснов на совместном заседании комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности.
"Сроки предварительного расследования и сроки содержания под стражей — это большая проблема. <...> Чем быстрее мы будем отправлять дела в суд, тем эффективнее будет наша работа", — сказал он.
При этом Краснов признал, что сейчас фиксируется много отказов в возбуждении уголовных дел. По его словам, по большей части это происходит на районном уровне.
Накануне президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на должность генпрокурора. Занимавший ее с 2006 года Юрий Чайка переходит на другую работу.
14 января, 12:47Совфед планирует ограничить максимальный срок содержания в СИЗО