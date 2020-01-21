СМИ: безопасность аэропорта Хургады проверяют восемь экспертов

КАИР, 21 янв — РИА Новости. Комиссия, состоящая из восьми экспертов из России, второй день работает в аэропорту курортного города Хургада в Египте по проверке принятых там мер безопасности, пишет сайт египетской газеты "Аль-Масри аль-Йоум".

В понедельник российские эксперты по авиационной безопасности начали проверки в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха.

"Они осмотрели залы прилета и вылета пассажиров, помещения контроля багажа. Эксперты убедились в наличии специалистов по безопасности в положенных местах аэропорта, отследили процесс досмотра багажа и пассажиров, приготовление и доставку на борт питания", — сообщает издание.

Делегация также ознакомилась с мерами безопасности в районе взлетно-посадочной полосы аэропорта. Проверили обеспечение охраны периметра воздушной гавани, работу камер видеонаблюдения.

Инспекция продлится до пятницы. После этого, эксперты вернутся в Каир, где пройдет встреча с заместителем министра гражданской авиации Египта Мунтасером Манаа Мейхубом, который отвечает за переговоры по авиасообщению с иностранными партнерами.

Ожидается, что по итогам проверки будет составлен доклад, на основании которого может быть принято решение о возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и курортами Египта.

Нынешний визит российских специалистов стал первым после назначения в Египте нового министра гражданской авиации Мухаммеда Манара Камаля 22 декабря 2019 года.

Авиасообщение между двумя странами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.