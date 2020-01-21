Комитеты СФ рекомендовали утвердить Краснова на пост генпрокурора

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Комитеты Комитеты Совфеда по конституционному законодательству и по обороне и безопасности на заседании во вторник рекомендовали палате утвердить кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ.

Совет Федерации намерен рассмотреть этот вопрос 22 января. В повестке заседания этот пункт значится первым.

В понедельник днем Кремль объявил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора, Юрий Чайка переходит на другую работу.

Глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас отметил, что Следственный комитет и Генпрокуратура уделяют много внимания социальным правам граждан. "Когда следователь приходит к недобросовестному работодателю, сразу начинает выплачиваться зарплата, соблюдаться социальные права граждан", - сказал он.

Сенатор подчеркнул, что большое внимание социальной защите граждан было уделено и в послании президента. "Нам бы хотелось, чтобы этот акцент сохранялся в работе Генпрокуратуры",- добавил он.