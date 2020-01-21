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Комитеты СФ рекомендовали утвердить Краснова на пост генпрокурора
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РИА Новости

Комитеты СФ рекомендовали утвердить Краснова на пост генпрокурора

13:14 21.01.2020 (обновлено: 13:42 21.01.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевИгорь Краснов
Игорь Краснов
© РИА Новости / Илья Питалев
Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Комитеты Совфеда по конституционному законодательству и по обороне и безопасности на заседании во вторник рекомендовали палате утвердить кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ.
Совет Федерации намерен рассмотреть этот вопрос 22 января. В повестке заседания этот пункт значится первым.
Игорь Краснов
20 января, 13:52
Биография Игоря Краснова
В понедельник днем Кремль объявил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора, Юрий Чайка переходит на другую работу.
Глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас отметил, что Следственный комитет и Генпрокуратура уделяют много внимания социальным правам граждан. "Когда следователь приходит к недобросовестному работодателю, сразу начинает выплачиваться зарплата, соблюдаться социальные права граждан", - сказал он.
Сенатор подчеркнул, что большое внимание социальной защите граждан было уделено и в послании президента. "Нам бы хотелось, чтобы этот акцент сохранялся в работе Генпрокуратуры",- добавил он.
В свою очередь, глава комитета по обороне Виктор Бондарев пожелал кандидату в генпрокуроры, чтобы прокуратура "работала результативно".
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации РФ
Вчера, 13:30
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