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2020-01-21T13:10+0300
https://ria.ru/20200121/1563668551.html
В Дагестане мошенники продавали пост мэра за десять миллионов рублей
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РИА Новости

В Дагестане мошенники продавали пост мэра за десять миллионов рублей

13:10 21.01.2020
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© МВД РФЗадержание мошенников, пытавшихся "продать" пост мэра одного из городов в Дагестане
Задержание мошенников, пытавшихся продать пост мэра одного из городов в Дагестане
© МВД РФ
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Задержаны мошенники, пытавшиеся продать пост мэра одного из городов в Дагестане за 10 миллионов рублей, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"С заявлением обратился житель Дагестана, который сообщил, что его знакомый с двумя своими доверенными лицами предложили оказать содействие в назначении его на пост мэра одного из городов республики. Посредники, представляясь высокопоставленными сотрудниками одной из силовых структур, оценили свои услуги в 10 миллионов рублей", - заявила Волк в ролике, опубликованном на ведомственном сайте "МВД медиа".

© МВД РФЗадержание мошенников, пытавшихся "продать" пост мэра одного из городов в Дагестане
Задержание мошенников, пытавшихся продать пост мэра одного из городов в Дагестане
© МВД РФ
Задержание мошенников, пытавшихся "продать" пост мэра одного из городов в Дагестане
Настоящие силовики, получив информацию о дате и времени передачи денег, поймали трех подозреваемых с поличным.
"Изъяты травматический пистолет типа ПМ с патронами, аэрозольное устройство в виде пистолета с двумя патронами, а также поддельное удостоверение судьи Арбитражного третейского суда Ставропольского края на имя одного из фигурантов", - добавила Волк.
Заведено уголовное дело о попытке мошенничества. Когда именно прошла операция, не уточняется, но сейчас двое подозреваемых уже под стражей и домашним арестом соответственно, еще одного отпустили под подписку.
© МВД РФЗадержание мошенников, пытавшихся "продать" пост мэра одного из городов в Дагестане
Задержание мошенников, пытавшихся продать пост мэра одного из городов в Дагестане
© МВД РФ
Задержание мошенников, пытавшихся "продать" пост мэра одного из городов в Дагестане
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Ирина ВолкМВД РФДагестанПроисшествия
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