В Дагестане мошенники продавали пост мэра за десять миллионов рублей

"С заявлением обратился житель Дагестана, который сообщил, что его знакомый с двумя своими доверенными лицами предложили оказать содействие в назначении его на пост мэра одного из городов республики. Посредники, представляясь высокопоставленными сотрудниками одной из силовых структур, оценили свои услуги в 10 миллионов рублей", - заявила Волк в ролике, опубликованном на ведомственном сайте "МВД медиа".