Володин призвал к круглосуточной работе над поправками в Конституцию

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутаты должны перейти на круглосуточный режим работы над внесенным законопроектом о поправке к конституции, чтобы тщательно его проанализировать и обсудить с избирателями, заявил председатель Госдумы Депутаты должны перейти на круглосуточный режим работы над внесенным законопроектом о поправке к конституции, чтобы тщательно его проанализировать и обсудить с избирателями, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы во вторник.

"Работа над поправками в конституцию, которые внесены президентом, нас ко многому обязывает, мы должны сейчас фактически перейти на круглосуточный режим. Нужно тщательно анализировать. В четверг, если получится, - рассмотреть (в первом чтении), при этом, коллеги, мы не исключаем, что будем заседание назначать с 10 часов, начнем работу, потом выйдем в регионы, посоветуемся с избирателями", - сказал Володин.

Президент РФ внес в понедельник в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.

Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.