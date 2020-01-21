В Турции заявили, что продолжат прилагать усилия для перемирия в Ливии

ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Турция продолжит прилагать усилия, направленные на поддержание прекращения огня в Ливии , заявил журналистам глава МИД Мевлют Чавушоглу

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар , хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.

"Хорошо, что все поддержали прекращение огня и дальнейшие усилия. Хорошо, что Хафтар назвал имена представителей для военного комитета. Первая встреча этого комитета имеет решающее значение для прекращения огня на местах. Однако нам необходимо ускорить политический процесс ", - заявил Чавушоглу.

"Теперь у нас есть соглашение о прекращении огня, нам нужно укреплять его. Сначала оно должно стать устойчивым, затем нам нужно ускорить политический процесс, чтобы добиться долговременного урегулирования. Страна должна быть готова к выборам. Турция продолжит прилагать усилия, направленные на (поддержание – ред.) прекращения огня и поддержание политического процесса ", - отметил он.