Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T12:43+0300
https://ria.ru/20200121/1563667031.html
В Турции заявили, что продолжат прилагать усилия для перемирия в Ливии
https://cdn25.img.ria.ru/images/151634/26/1516342664_0:0:4648:2616_1036x0_80_0_0_7dde51231de89ab782a6f2fde5acbf7b.jpg
РИА Новости

В Турции заявили, что продолжат прилагать усилия для перемирия в Ливии

12:43 21.01.2020
148
© Фото : МИД РФГлава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
© Фото : МИД РФ
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Турция продолжит прилагать усилия, направленные на поддержание прекращения огня в Ливии, заявил журналистам глава МИД Мевлют Чавушоглу.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
20 января, 21:37
Глава МИД Словакии: Евросоюз готов контролировать перемирие в Ливии
"Хорошо, что все поддержали прекращение огня и дальнейшие усилия. Хорошо, что Хафтар назвал имена представителей для военного комитета. Первая встреча этого комитета имеет решающее значение для прекращения огня на местах. Однако нам необходимо ускорить политический процесс ", - заявил Чавушоглу.
"Теперь у нас есть соглашение о прекращении огня, нам нужно укреплять его. Сначала оно должно стать устойчивым, затем нам нужно ускорить политический процесс, чтобы добиться долговременного урегулирования. Страна должна быть готова к выборам. Турция продолжит прилагать усилия, направленные на (поддержание – ред.) прекращения огня и поддержание политического процесса ", - отметил он.
В конце ноября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Файез Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. В понедельник Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники.
Госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Международной конференции по Ливии в Берлине
20 января, 20:41
Гутерреш проинформирует Совбез ООН об итогах конференции по Ливии
020001
Обсудить 0
Конференция по Ливии в БерлинеОбострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарМевлют ЧавушоглуЛивияТурцияООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Турция обвинила Хафтара в поддержке военного решения конфликта в Ливии
Побережье Средиземного моря
Турция проводит военно-морские учения с Италией, Германией и Грецией
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
В бундестаге отметили роль России и Турции в решении конфликта в Ливии
Здание Дома правительства РФ до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
Путин утвердил структуру и состав нового правительства
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 830 беженцев из Иордании и Ливана
Водопад Лошадиный Хвост в Йосемитском национальном парке в Калифорнии, США. Стоп-кадр видео
В Калифорнии сняли вирусное видео с огненным водопадом
Тегеран, Иран
Китай призвал граждан соблюдать меры безопасности при поездке в Иран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Турция прокомментировала конференцию по Ливии в Берлине
Флаги стран-участниц ЕАЭС
Главы правительств стран ЕАЭС соберутся на заседание в Алма-Ате
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о составе рабочей группы по Конституции
Павел Крашенинников
В Госдуме рассказали о введении в действие норм поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном в Берлине
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до шести человек
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения
Грушко рассказал о планируемых переговорах России и Франции
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
Cуд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
Лента новостейМолния