В Госдуме рассказали о введении в действие норм поправок в Конституцию

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Введение в действие норм поправок в Конституцию РФ не будет одномоментным, так как потребуются сопутствующие изменения в другие законы, сказал журналистам глава комитета Введение в действие норм поправок в Конституцию РФ не будет одномоментным, так как потребуются сопутствующие изменения в другие законы, сказал журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

"Мы знаем, что введение в действие этих норм, скорее всего, будет не одномоментным. У нас есть нормы, которые в перечне актов, которые подлежат изменению, когда президент внес этот закон. Там большое количество законов, которые потребуют поправок. Соответственно мы должны это учитывать. В том числе при введении в действие поправок в конституцию", - сказал Крашенинников.

Президент РФ внес в понедельник в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.

Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.