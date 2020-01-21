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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-21T12:41+0300
https://ria.ru/20200121/1563666934.html
В Госдуме рассказали о введении в действие норм поправок в Конституцию
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РИА Новости

В Госдуме рассказали о введении в действие норм поправок в Конституцию

12:41 21.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Введение в действие норм поправок в Конституцию РФ не будет одномоментным, так как потребуются сопутствующие изменения в другие законы, сказал журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Мы знаем, что введение в действие этих норм, скорее всего, будет не одномоментным. У нас есть нормы, которые в перечне актов, которые подлежат изменению, когда президент внес этот закон. Там большое количество законов, которые потребуют поправок. Соответственно мы должны это учитывать. В том числе при введении в действие поправок в конституцию", - сказал Крашенинников.
Конституция Российской Федерации
20 января, 21:05
В Госдуме рассказали об изменениях в Конституции
Президент РФ внес в понедельник в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.
В том числе законопроектом предлагается закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
20 января, 18:55
Закон о Госсовете примут после утверждения поправки в Конституцию
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Послание президента России Федеральному собраниюСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФРоссияПолитика
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