Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела России.
Первым внимание парламентариев на соответствующие сообщения зарубежных журналистов обратил на пленарном заседании лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он призвал коллег "не слушать и не идти на поводу" у этих домыслов.
С ним согласился и председатель палаты, назвав статьи вбросами.
"Наши средства массовой информации подхватили. При этом источников никто не указывает. Мы вчера в ходе общения с журналистами еще раз об этом сказали, считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств. Мы не вмешиваемся в их дела, и к нам пускай не вмешиваются", — подчеркнул он.
Володин также попросил депутатов не обсуждать надуманные темы, которые потом оказываются фейком.
Публикации о возможных изменениях стали появляться на фоне ухода в отставку российского правительства после послания президента Федеральному собранию на прошлой неделе. При этом никаких официальных подтверждений этой информации нет.