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2020-01-21T13:11+0300
https://ria.ru/20200121/1563666814.html
Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы
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РИА Новости

Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы

12:40 21.01.2020 (обновлено: 13:11 21.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела России.
Первым внимание парламентариев на соответствующие сообщения зарубежных журналистов обратил на пленарном заседании лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он призвал коллег "не слушать и не идти на поводу" у этих домыслов.
С ним согласился и председатель палаты, назвав статьи вбросами.

"Наши средства массовой информации подхватили. При этом источников никто не указывает. Мы вчера в ходе общения с журналистами еще раз об этом сказали, считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств. Мы не вмешиваемся в их дела, и к нам пускай не вмешиваются", — подчеркнул он.

Володин также попросил депутатов не обсуждать надуманные темы, которые потом оказываются фейком.
Публикации о возможных изменениях стали появляться на фоне ухода в отставку российского правительства после послания президента Федеральному собранию на прошлой неделе. При этом никаких официальных подтверждений этой информации нет.
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ЛДПРГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ЖириновскийРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну, а кого вы хотели обмануть? Важно ведь, что цель же достигнута - народ схавал. Всё что касается событий связанных с посланием, отставкой правительства, с приданием видимости легитимности изменениям в Конституции, и предполагаемый опрос народа, являются давно срежиссированным планом "Б" на случай если афера с Батькой не проканает. И всё это служит только одной цели - неограниченное время удерживать абсолютную власть в одних руках. Очень понравилось, панимашь-ли.
21 января, 12:46
oonelisaped
17020133
Думу надо распустить, и не собирать. Никто и не заметит. Тем более, ещё одна структура начальническая наметилась - типа Госсовет. На нашу голову и деньги
21 января, 13:29
Владимир Кокшаров
1700008
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