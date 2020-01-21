Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы

"Наши средства массовой информации подхватили. При этом источников никто не указывает. Мы вчера в ходе общения с журналистами еще раз об этом сказали, считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств. Мы не вмешиваемся в их дела, и к нам пускай не вмешиваются", — подчеркнул он.