Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T14:28+0300
https://ria.ru/20200121/1563666641.html
В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDOS-атаке
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:305:3076:2035_1036x0_80_0_0_2dacecf5f8aba1f22f6ff20285e76a07.jpg
РИА Новости

В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDOS-атаке

12:39 21.01.2020 (обновлено: 14:28 21.01.2020)
103544
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ДАВОС, 21 янв — РИА Новости. В начале месяца Сбербанк подвергся мощнейшей в своей истории DDOS-атаке, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.
Он отметил, что впервые рассказывает о случившемся. При этом, по словам Кузнецова, еще в начале прошлого года в Сбербанке не видели тренда на усиление DDOS-атак и знали, как с ними бороться. Но уже осенью обнаружились "подготовительные мероприятия" киберпреступников, а в конце года банк столкнулся с тем, что использование технологии 5G фактически ставит новый уровень рисков в проведении таких атак.
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов
Вчера, 09:35
Сбербанк предложил внедрить единые правила реагирования на кибератаки
Новая атака была зафиксирована 2 января и оказалась в 30 раз мощнее, чем самая сильная из предыдущих, продолжил собеседник агентства. При этом совершалась она с помощью автономных устройств IoT (Internet of Things — интернет вещей).
"Кстати, IoT-устройств уже в три раза больше, чем людей на планете, а к 2025 году их будет больше в пять раз", — заметил Кузнецов.
Он также рассказал, что атаке подверглись два ресурса Сбербанка, но тот выдержал ее в автоматизированном режиме.
"Никаких последствий, безусловно, не было. Мы немедленно заявили об этой атаке в правоохранительные органы и передали им всю необходимую информацию", — добавил Кузнецов.
По его оценке, российские компании, способные выдержать такие атаки, можно пересчитать по пальцам рук.
Банкоматы Сбербанка
Вчера, 03:31
В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт
"Можно смело утверждать, что в 2020 году DDOS-атаки будут большой проблемой для компаний не только в России, но и по всему миру", — считает председатель правления Сбербанка.
Он также рассказал, что в прошлом году число атак на системы Сбербанка увеличилось примерно на 15-20 процентов. Каждый день банк фиксирует порядка 280-300 атак так называемыми боевыми вирусами, нацеленными на получение контроля над операционными системами, но их удается выявить и блокировать. Кроме того, все еще популярны массовые вредоносные рассылки; по словам Кузнецова, около половины писем, которые получают сотрудники Сбербанка, — это спам, в том числе попытки фишинга.
Читайте интервью полностью >>
10116163635
Обсудить 8
Станислав КузнецовкибератакикибербезопасностьСбербанк РоссииТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
На трёх литровые банки никто не нападает.
21 января, 13:20
jjurij.rossijanin
10151008
Рекомендуем
Ольга Бузова
Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Банкоматы Сбербанка
В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Володин предложил наказать Водонаеву по закону об оскорблении общества
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Распределительный пункт нефтепровода в Белоруссии
Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Полицейский на крыше конгресс-центра Всемирного экономического форума в Давосе
Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом
Алексей Кривуля
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
Инспектор ГИБДД
Новосибирского гаишника, залившего виски в служебную машину, уволили
Стоп-кадр из видеорепортажа Белых касок о предполагаемой химической атаке в Думе, опубликованного BBC
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Хафтар закрутил вентили: что будет с ценами на нефть
Здание Дома правительства РФ
Объявлен состав нового правительства
Бездомный на улице Барселоны, Испания
Об этом не расскажут миллиардеры: кто отнял у нас главное богатство
Плавательный бассейн на территории спортивно развлекательного комплекса Анжи Арена
Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе
Юрий Чайка
Путин предложил Чайке стать полпредом в СКФО
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
Лента новостейМолния