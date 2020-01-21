В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDOS-атаке

ДАВОС, 21 янв — РИА Новости. В начале месяца Сбербанк подвергся мощнейшей в своей истории DDOS-атаке, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что впервые рассказывает о случившемся. При этом, по словам Кузнецова, еще в начале прошлого года в Сбербанке не видели тренда на усиление DDOS-атак и знали, как с ними бороться. Но уже осенью обнаружились "подготовительные мероприятия" киберпреступников, а в конце года банк столкнулся с тем, что использование технологии 5G фактически ставит новый уровень рисков в проведении таких атак.

Новая атака была зафиксирована 2 января и оказалась в 30 раз мощнее, чем самая сильная из предыдущих, продолжил собеседник агентства. При этом совершалась она с помощью автономных устройств IoT (Internet of Things — интернет вещей).

"Кстати, IoT-устройств уже в три раза больше, чем людей на планете, а к 2025 году их будет больше в пять раз", — заметил Кузнецов.

Он также рассказал, что атаке подверглись два ресурса Сбербанка, но тот выдержал ее в автоматизированном режиме.

"Никаких последствий, безусловно, не было. Мы немедленно заявили об этой атаке в правоохранительные органы и передали им всю необходимую информацию", — добавил Кузнецов.

По его оценке, российские компании, способные выдержать такие атаки, можно пересчитать по пальцам рук.

"Можно смело утверждать, что в 2020 году DDOS-атаки будут большой проблемой для компаний не только в России, но и по всему миру", — считает председатель правления Сбербанка.