Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T10:59+0300
https://ria.ru/20200121/1563657634.html
Станислав Кузнецов: люди крайне беспечны с персональными данными
https://cdn25.img.ria.ru/images/151210/12/1512101247_0:124:1335:875_1036x0_80_0_0_e87f55100d69a2d7aedd79117bfc76b5.jpg
РИА Новости

Станислав Кузнецов: люди крайне беспечны с персональными данными

10:00 21.01.2020 (обновлено: 10:59 21.01.2020)
1764
© Фото : предоставлено пресс-службой Сбербанка Заместитель председателя правления "Сбербанка" Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов
© Фото : предоставлено пресс-службой Сбербанка
Заместитель председателя правления "Сбербанка" Станислав Кузнецов. Архивное фото
Развитие технологий ставит новые вызовы перед российскими банками, но и прежние способы воровства денег со счетов граждан в ходу у мошенников. Какой ущерб кибератаки нанесли отечественной экономике в 2019 году, как противостоять хакерам, что поможет искоренить преступную социальную инженерию, может ли DDOS-атака с помощью веб-камер нанести урон крупнейшим компаниям и о главном правиле кибербезопасности, в интервью РИА Новости в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Беседовали Диляра Солнцева и Лейла Хамзиева.
Станислав Константинович, можете подвести итоги 2019 года — с какими киберугрозами столкнулся Сбербанк и другие российские компании, что удалось предотвратить, а что нет?
— Киберриски для экономики России очень высокие, и тренд на их снижение отсутствует, к сожалению. Еще в начале прошлого года мы говорили, что убытки от киберпреступлений могут быть более 2,5 триллионов рублей. В целом наш прогноз оправдался.
Еще в начале 2019 года говорили, что не видим тренда на усиление DDOS-атак, что мы относительно уверенно смотрим в будущее и знаем, как с ними бороться. Но начиная с осени мы увидели подготовительные мероприятия киберпреступников, а в конце года столкнулись с тем, что использование технологии 5G фактически ставит новый уровень рисков в проведении DDOS-атак.
Вы первые, кому я говорю. 2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка. Атака была выполнена с помощью автономных устройств IoT (Internet of Things — камер, чайников, микроволновок и так далее – прим. ред.). Кстати, IoT-устройств уже в три раза больше, чем людей на планете, а к 2025 году их будет больше в пять раз. Была проведена атака на два ресурса Сбербанка, эту атаку мы выдержали в автоматизированном режиме, никаких последствий, безусловно, не было. Мы немедленно заявили об этой атаке в правоохранительные органы и передали им всю необходимую информацию.
Подобная атака продемонстрировала, что киберпреступность переходит в новую плоскость и продолжает набирать обороты. Ботнеты, используемые сегодня, объединяют устройства по всему миру в единый контур и позволяют атаковать компании даже такого масштаба, как Сбербанк.
Много ли компаний в России смогут выдержать такие атаки?
— Наша оценка такова, что подобного рода атаки в нашей стране могут выдержать компании, число которых можно пересчитать по пальцам обеих рук. Любая компания, которая столкнется с подобной атакой в России, испытает огромные проблемы. Я не исключаю, что если бы эта атака была осуществлена на какую-либо другую организацию, ее работа была бы парализована на несколько дней. Можно смело утверждать, что в 2020 году DDOS-атаки будут большой проблемой для компаний не только в России, но и по всему миру.
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
6 декабря 2019, 05:01
В Сбербанке рассказали о популярных схемах кражи денег с карт
А сколько Сбербанк зафиксировал хакерских атак в 2019 году?
— Количество атак на системы Сбербанка в 2019 году увеличилось примерно на 15-20%, мы фиксируем около 280-300 попыток в сутки атаковать наши системы так называемыми боевыми вирусами, которые направлены на то, чтобы получить контроль над нашими операционными системами. Мы их все выявляем и блокируем. Помимо этого стоит отметить, что массовые вредоносные рассылки все еще популярны – около 50% писем, адресованных нашим сотрудникам, это спам, который блокируется нашими системами.
В целом число фишинговых атак в России снижается?
— Мы ожидали, что их число увеличится, и, к сожалению, этот тренд тоже полностью оправдался. В прошлом году активизировались несколько организованных преступных групп, работающих в этом направлении. Одна из них сделала большой шаг вперед в расширении своей преступной деятельности – это группировка RTM. Она русскоязычная, действует в странах Восточной Европы, в том числе на территории России.
Используя самое современное программное обеспечение, эта группировка 10-15 раз в месяц рассылает тысячи фишинговых писем по десяткам тысяч компаний в нашей стране. Многие компании на это ведутся, открывают письма и сразу же заражаются вирусом. Таким образом преступники получают доступ к бухгалтерским документам компании – с помощью вируса они пересылают средства компании на свои счета в банках и постепенно выводят деньги.
Правоохранительные органы много знают о преступлениях такого рода — таких группировок существует еще не менее пяти, но эта самая наглая и масштабная. Мы уже передали в правоохранительные органы материалы об около 20 преступниках из данной группировки. Могу сказать, что эта группа сегодня находится в поле зрения наших правоохранительных органов, очень надеюсь, что в обозримой перспективе удастся ее ликвидировать.
Это не новый вид преступления, но во второй половине прошлого года Россия столкнулась с ним впервые в таком масштабе. В результате пострадали и некоторые учреждения финансовой системы, а также малые и средние компании в различных отраслях.
База данных
15 декабря 2019, 01:06
В России выявили новый канал утечки личных данных
Как можно победить киберпреступность в России?
— Есть два пути — либо продолжать устранять последствия кибератак и тратить на это колоссальные средства, либо научиться их предотвращать, как мы делаем это в Сбербанке. Этому будет посвящена наша дискуссия в Русском доме в Давосе.
Наша система кибербезопасности позволяет анализировать чуть менее семи миллиардов киберрисков в сутки. Примерно около 150-200 этих случаев в сутки мы признаем потенциальными атаками, и наши эксперты расследуют их в ручном режиме, а 2-3 случая в неделю мы передаем в правоохранительные органы для оперативно-розыскной деятельности.
Сегодня российская финансовая система является одной из самых защищенных отраслей экономики в нашей стране. Но, к сожалению, мы не можем сказать того же о компаниях из отраслей, не относящимся к критической инфраструктуре.
Чтобы противостоять этим рискам, в нашей стране нужно создать единые стандарты реагирования на инциденты, а также развивать обмен информацией между частными компаниями и органами власти, особенно в случае массовых кибератак. Отсутствие обязательных правил сегодня позволяет преступникам достигать своих целей и регулярно похищать достаточно крупные суммы из разных организаций.
Компьютер
17 декабря 2019, 09:52
Эксперты рассказали, как мошенники получают секретные данные банков
Кто должен создать эти правила?
— Это хороший вопрос, но я не знаю ответа. Не знает его и министр цифрового развития и связи. У себя в Сбербанке мы такие правила внедрили, но мы не можем сделать их обязательными для всех. Это один из самых срочных вопросов, который необходимо решить, — кто будет устанавливать эти правила. Подобных полномочий нет сейчас ни у одного ведомства в России.
Может быть с приходом нового премьер-министра ситуация изменится?
— Я возлагаю очень большие надежды, что новый премьер-министр будет по-другому относиться к управлению киберрисками. Он очень хорошо их понимает и разбирается в них. Он инженер, технократ, смог построить одну из сложнейших автоматизированных систем в нашей стране и очень хорошо понимает, как и почему эти системы нужно защищать. Мы всегда будем готовы помочь, поддержать и предложить свой опыт и наработки, в том числе в подготовке специалистов.
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников, кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин после встречи с членами фракции Единая Россия в Госдуме
16 января, 17:55
"Поаккуратней, но лучше честно". Что предлагает стране Мишустин
В прошлом году Сбербанк столкнулся с масштабной утечкой данных клиентов, какие выводы вы сделали из этой ситуации?
— Ситуация с утечкой данных, которая произошла осенью прошлого года, серьезно ударила по нам. Мы недооценили уровень риска, строили защиту по внешнему контуру, но не предполагали масштаба бедствия, к которому могло привести предательство изнутри. После этой ситуации все соответствующие направления обеспечения безопасности были пересмотрены. Мы сейчас создаем автоматизированную систему мониторинга всех действий сотрудников, будем контролировать все нестандартные действия – например, уже сегодня пересылка служебной информации любым сотрудником на личную почту невозможна. За этим следят роботы.
Это не значит, что мы никому не доверяем, но мы вынуждены установить достаточно жесткие правила, чтобы больше не допустить подобных ситуаций в будущем. Инцидент с утечкой поставил репутацию банка под огромный риск, но на клиентах это никак не отразилось, никакого оттока клиентов не было.
От киберпреступлений в прошлом году для клиентов Сбербанка был ущерб?
— Непосредственно от киберпреступности ущерб — ноль. Это важный результат, которым мы гордимся уже несколько лет. Но есть и другая угроза – угроза атак с использованием социальной инженерии, фишинга. Наши клиенты действительно иногда теряют средства, как правило, из-за своей неграмотности, доверчивости. Такие случаи есть. На сто процентов эту проблему решить невозможно, но сегодня мы научились на 97% определять все случаи попыток мошенничества с использованием социальной инженерии. Замечу, что в мире высоким считается показатель в 80-83%. Но клиенты нашего банка все еще получают очень большое количество мошеннических звонков, примерно 12 тысяч в неделю, а еще в начале 2019 года их было 7-8 тысяч в неделю – это очень большая разница.
Банковские карты
6 декабря 2019, 14:13
Эксперт рассказал, как защититься от кражи денег с карты
Ранее вы называли социальную инженерию главной схемой мошенничества для вывода денег со счетов граждан. Ситуация изменилась?
— К сожалению, в прошлом эта битва нашей страной была проиграна, хотя во второй половине года мы увидели серьезные изменения к лучшему со стороны правоохранительных органов. Также мы видим, что все больше внимания стало уделяться киберграмотности граждан. Это точно дало свой результат, но масштабы бедствия таковы, что, по нашей оценке, количество попыток атак на людей с использованием методов социальной инженерии в России увеличилось примерно на 40% по итогам 2019 года — это очень много.
В Сбербанке мы в режиме реального времени видим, откуда идут эти звонки нашим клиентам, есть даже случаи, когда мы фиксируем такие звонки из конкретных мест лишения свободы. Сегодня этой проблемой обеспокоены и руководство ФСИН, и руководство правоохранительных органов, и ФСБ. Очень надеюсь, что вместе мы сможем этот тренд постепенно переломить.
Откуда преступники берут информацию о ваших клиентах?
— Как правило, мошенники имеют минимальный набор данных о предполагаемых клиентах – для совершения атаки им нужна лишь фамилия, имя, отчество и номер телефона жертвы. Эту информацию сегодня легко достать, а преступнику ее достаточно, чтобы начать разговор. И это большая проблема. Пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт, это не так – их легко можно достать в теневом интернете и не только. Это происходит по той причине, что часто люди крайне беспечно относятся к своим персональным данным. Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо – это, в принципе, уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну.
Банкомат Сбербанка. Архивное фото
9 июля 2019, 03:40
Сбербанк назвал страны, в которых россиянам опасно пользоваться банкоматами
Как можно решить проблему мошенничества с использованием социальной инженерии?
— Наказание за такие преступления должно быть более жестким. Очень хорошим можно назвать пример США, где киберпреступников наказывают сроками на 20 лет — это правильно. Например, ужесточение в России мер наказания до 6 лет за скимминг фактически решило эту проблему. И если за социальную инженерию давать до 20 лет лишения свободы, я думаю, что мы забудем об этом виде преступления буквально через несколько месяцев. Сейчас же такие дела практически не доходят до суда.
Возвращает ли Сбербанк деньги клиентам, которые стали жертвами таких преступников?
— Только в том случае, если вывод средств произошел по нашей вине — например, оператор колл-центра реагировал на просьбу клиента о блокировке транзакции дольше установленного корпоративными правилами времени. По каждому случаю мы проводим тщательную проверку.
А если деньги утекли по вине самого человека?
— В таком случае мы не восстанавливаем средства, это наша корпоративная политика.
И напоследок расскажите, пожалуйста, три основные правила кибербезопасности для обычного человека.
— Никому и никогда не передавать свои данные — реквизиты карточек и счетов, паспортные данные. Никаких персональных данных. Это первое правило. Никак и никогда. И я бы сказал, что правило номер и два, и три — это тоже правило номер один. Ни по телефону, ни устно, ни при каких обстоятельствах никому не показывать и не сообщать никакие личные данные.
Это не касается интернет-торговли и онлайн-банкинга, там есть свои стандарты, и они работают.
Девушка с телефоном
21 октября 2019, 08:14
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
210000
Обсудить 2
Станислав КузнецовСбербанк РоссииРоссияИнтервью - Авторы
Рекомендуем
Кибербезопасность
В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDOS-атаке
Банкоматы Сбербанка
В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов
Сбербанк отметил рост числа попыток использовать методы социнженерии
Ольга Бузова
Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов
В Сбербанке призвали ввести наказание за социальную инженерию
Зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов
В Сбербанке рассказали о росте числа хакерских атак в 2019 году
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов
Сбербанк предложил внедрить единые правила реагирования на кибератаки
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Юрий Чайка
Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост
Здание Дома правительства РФ
Объявлен состав нового правительства
Полицейский на крыше конгресс-центра Всемирного экономического форума в Давосе
Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом
Алексей Кривуля
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
Официальный интернет-портал государственных услуг
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
00:31В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая
Лента новостейМолния