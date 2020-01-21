Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T12:56+0300
https://ria.ru/20200121/1563666491.html
ВС и Совфед должны прислать отзывы к проекту о поправках в Конституцию
https://cdn25.img.ria.ru/images/156355/88/1563558898_54:0:1446:783_1036x0_80_0_0_e438aefd7b4b312c0e1351aaf9247230.jpg
РИА Новости

ВС и Совфед должны прислать отзывы к проекту о поправках в Конституцию

12:36 21.01.2020 (обновлено: 12:56 21.01.2020)
94
© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Совет Государственной Думы на дополнительном заседании во вторник направил в Верховный суд, Совет Федерации, Счетную и Общественную палаты президентский законопроект о поправках в Конституцию РФ; отзывы по инициативе должны быть предоставлены до 22 января.
"Направить проект закона о поправке... президенту Российской Федерации, в Счетную палату, Общественную палату, высшие органы исполнительной и законодательной власти субъектов РФ", - следует из решения Совета Думы.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Вчера, 12:21
В Кремле объяснили темпы подготовки поправок к Конституции
Согласно документу, замечания и отзывы должны быть предоставлены до 22 января.
Президент РФ внес в понедельник в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.
В том числе законопроектом предлагается закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:18Послание президента России Федеральному собранию
В Кремле рассказали о составе рабочей группы по Конституции
301003
Обсудить 0
Общественная палата РФСовет Федерации РФГосдума РФСчетная палата РФВерховный суд РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас: РФ будет выполнять обязательства после поправок в Конституцию
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас: рабочая группа будет предлагать новые поправки к Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о составе рабочей группы по Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не знает, где СМИ узнали об идеях Медведева о реформе власти
Вячеслав Володин
Володин призвал к круглосуточной работе над поправками в Конституцию
Павел Крашенинников
В Госдуме рассказали о введении в действие норм поправок в Конституцию
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
СР поддержит президентский проект о поправке в Конституцию
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не комментируют сроки подготовки законопроекта о Госсовете
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил наличие связи между посланием и отставкой правительства
Избирательный участок
Клишас рассказал о принципах голосования по поправкам в Конституцию
Конституция Российской Федерации
Кремль анонсировал обсуждение сути предлагаемых поправок в Конституцию
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Группа по изменению Конституции пригласит к работе Памфилову
Николай Долуда
Муниципалитетам хотят дать право формировать казачью милицию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
В Кремле объяснили темпы подготовки поправок к Конституции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Федеральной налоговой службы РФ Михаилом Мишустиным
Путин во вторник проведет ряд встреч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
Лента новостейМолния