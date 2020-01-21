ВС и Совфед должны прислать отзывы к проекту о поправках в Конституцию

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Совет Государственной Думы на дополнительном заседании во вторник направил в Совет Федерации, Счетную и Совет Государственной Думы на дополнительном заседании во вторник направил в Верховный суд Общественную палаты президентский законопроект о поправках в Конституцию РФ; отзывы по инициативе должны быть предоставлены до 22 января.

"Направить проект закона о поправке... президенту Российской Федерации, в Счетную палату, Общественную палату, высшие органы исполнительной и законодательной власти субъектов РФ", - следует из решения Совета Думы.

Согласно документу, замечания и отзывы должны быть предоставлены до 22 января.

Президент РФ внес в понедельник в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.

Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.