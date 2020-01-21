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СР поддержит президентский проект о поправке в Конституцию
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РИА Новости

СР поддержит президентский проект о поправке в Конституцию

12:12 21.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Справедливая Россия" поддержит президентский законопроект о поправке в Конституцию при его рассмотрении в первом чтении, заявил лидер фракции Сергей Миронов.
"Не могу не сказать о тех поправках конституционных, которые внес вчера президент Российской Федерации. Сегодня на (заседании) фракции "Справедливая Россия" мы рассмотрели эти поправки, наша фракция их поддержит, потому что как минимум три положения этих поправок прямо связаны с нашей программой", - заявил Миронов журналистам.
Президент РФ внес в понедельник в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
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Конституция РФСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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