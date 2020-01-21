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Зюганов назвал предложения похоронить Ленина кощунством
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РИА Новости

Зюганов назвал предложения похоронить Ленина кощунством

12:09 21.01.2020 (обновлено: 18:34 21.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов назвал кощунственными предложения либо захоронить тело Владимира Ленина, либо возложить расходы по содержанию мавзолея на компартии.
Ранее опрошенные РИА Новости правозащитники заявили, что тело Владимира Ленина следует захоронить, либо оставить его в мавзолее, а расходы за сохранение и обслуживание можно было бы возложить на компартии.
"Не кощунствуйте, он захоронен", - сказал Зюганов РИА Новости.
Во вторник представители КПРФ во главе с Зюгановым возложили венок к мавзолею в честь 96-летия со дня смерти лидера большевиков.
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