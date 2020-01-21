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2020-01-21T03:18+0300
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Правозащитники предложили компартиям оплачивать расходы на тело Ленина
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РИА Новости

Правозащитники предложили компартиям оплачивать расходы на тело Ленина

03:18 21.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМавзолей В.И. Ленина на Красной площади
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Тело Владимира Ленина следует захоронить, либо оставить его в мавзолее, а расходы за сохранение и обслуживание можно было бы возложить на компартии, считают правозащитники, опрошенные РИА Новости.
Во вторник исполняется 96 лет со дня смерти Ленина - революционера, теоретика марксизма, лидера партии большевиков, приведшего их к власти в России в 1917 году, первого руководителя советского правительства. Тело Ленина после его смерти было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день.

Отклонение от традиций

Председатель комитета "Гражданское содействие", член правления общества "Мемориал" Светлана Ганнушкина считает, что у всех народов, которые живут на территории России, существует традиция погребения. "Захоронение умершего человека - это святая обязанность оставшихся в живых людей", - сказала она.
"Мне кажется ... что создание символов такого рода - это чудовищно и (это) издевательство над прахом человека. Понятно, что и для верующих людей, и для атеистов, все-таки человек - это, прежде всего, не его телесная оболочка, а его дух … Захоронение останков человека, который умер в 1924 году, решение может быть принято без всяких проблем ... Сам этот мавзолей и все это - это символ тоталитаризма. И никакого отношения к Ленину не имеет", - пояснила правозащитник.
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Роман Романов также поддерживает идею захоронения тела Ленина, так как это, по его мнению, не соотносится с 21 веком и центром столицы, где находится мавзолей.
"И за этим могут следовать какие-то символические значения, образы и все остальное, но здесь есть простое человеческое отношение без политики", - уточнил он.
Владимир Ильич Ленин и Мария Ильинична Ульянова в автомашине после парада частей Красной Армии на Ходынском поле. 1 мая 1918 год
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Под права компартии

По мнению директора правозащитного центра Всемирного русского народного собора Романа Силантьева, тело Ленина можно оставить в мавзолее, но тогда расходы за сохранение и обслуживание следует возложить на компартии. "Были идеи на права компартии перевести, дать ей возможность на этом зарабатывать - я лично к этому отношусь в целом положительно", - отметил он.
Правозащитник поделился, что такого рода памятники, как мавзолей, стоит сохранять, а не уничтожать. "Я точно не сторонник уничтожения (тела Ленина), я считаю, что его надо где-то экспонировать за деньги", - сказал Силантьев.
Актеры Юрий Каюров (справа) в роли Ленина и Юрий Каморный (слева) в роли матроса Рыбакова в художественном фильме Кремлевские куранты
20 января, 14:37
В центре Краснодара установлена скульптура "Ленин говорит с матросом"
50920856
Обсудить 9
Мавзолей ЛенинаВладимир Ленин (Владимир Ульянов)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Троньте Ленина и посмотрим, где окажетесь вы сами и ваши предки. Хотите войну с мертвыми организовать? Будет вам война
21 января, 04:00
IIgorKu
34000012
Ну если пошла такая возня так давайте всем определим кто за что должен платить, например солдат пусть кормят родители, зеков пусть содержат родственники и т.д. и т.п.
21 января, 06:09
КАКонстантин АЛЕКСЕНВИЧ
2110002
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