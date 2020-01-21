Правозащитники предложили компартиям оплачивать расходы на тело Ленина

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Тело Тело Владимира Ленина следует захоронить, либо оставить его в мавзолее , а расходы за сохранение и обслуживание можно было бы возложить на компартии, считают правозащитники, опрошенные РИА Новости.

Во вторник исполняется 96 лет со дня смерти Ленина - революционера, теоретика марксизма, лидера партии большевиков, приведшего их к власти в России в 1917 году, первого руководителя советского правительства. Тело Ленина после его смерти было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день.

Отклонение от традиций

Председатель комитета "Гражданское содействие", член правления общества "Мемориал" Светлана Ганнушкина считает, что у всех народов, которые живут на территории России, существует традиция погребения. "Захоронение умершего человека - это святая обязанность оставшихся в живых людей", - сказала она.

"Мне кажется ... что создание символов такого рода - это чудовищно и (это) издевательство над прахом человека. Понятно, что и для верующих людей, и для атеистов, все-таки человек - это, прежде всего, не его телесная оболочка, а его дух … Захоронение останков человека, который умер в 1924 году, решение может быть принято без всяких проблем ... Сам этот мавзолей и все это - это символ тоталитаризма. И никакого отношения к Ленину не имеет", - пояснила правозащитник.

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Роман Романов также поддерживает идею захоронения тела Ленина, так как это, по его мнению, не соотносится с 21 веком и центром столицы, где находится мавзолей.

"И за этим могут следовать какие-то символические значения, образы и все остальное, но здесь есть простое человеческое отношение без политики", - уточнил он.

Под права компартии

По мнению директора правозащитного центра Всемирного русского народного собора Романа Силантьева, тело Ленина можно оставить в мавзолее, но тогда расходы за сохранение и обслуживание следует возложить на компартии. "Были идеи на права компартии перевести, дать ей возможность на этом зарабатывать - я лично к этому отношусь в целом положительно", - отметил он.