Кремль анонсировал обсуждение сути предлагаемых поправок в Конституцию

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Обсуждение сути предлагаемых поправок в Конституцию РФ и информационная компания еще предстоят, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Обсуждение сути предлагаемых поправок в Конституцию РФ и информационная компания еще предстоят, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Представители СМИ спросили у него, планирует ли президент РФ Владимир Путин дополнительно разъяснять смысл поправок в конституцию, будет ли информационная компания или отдельное обращение главы государства по этому поводу.

"Об этом же говорится, что, безусловно, это будет все сопровождаться массированным обсуждением, собственно, сути предлагаемых поправок. То есть обсуждение и информационная компания еще предстоят", - сказал Песков.

Президент РФ внес в понедельник в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.

Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.