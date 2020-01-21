Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T12:05+0300
https://ria.ru/20200121/1563664039.html
Кремль анонсировал обсуждение сути предлагаемых поправок в Конституцию
https://cdn25.img.ria.ru/images/156355/90/1563559015_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_dd12c62e9518a5857caf09c9be86cb7b.jpg
РИА Новости

Кремль анонсировал обсуждение сути предлагаемых поправок в Конституцию

12:05 21.01.2020
851
© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Обсуждение сути предлагаемых поправок в Конституцию РФ и информационная компания еще предстоят, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представители СМИ спросили у него, планирует ли президент РФ Владимир Путин дополнительно разъяснять смысл поправок в конституцию, будет ли информационная компания или отдельное обращение главы государства по этому поводу.
Вячеслав Володин
20 января, 17:35
Вносить поправки в Конституцию "бегом" никто не будет, заявил Володин
"Об этом же говорится, что, безусловно, это будет все сопровождаться массированным обсуждением, собственно, сути предлагаемых поправок. То есть обсуждение и информационная компания еще предстоят", - сказал Песков.
Президент РФ внес в понедельник в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 11:35
Группа по изменению Конституции пригласит к работе Памфилову
Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.
В том числе законопроектом предлагается закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Вчера, 10:51
Сенатор оценил реакцию Запада на изменение Конституции РФ
5110010
Обсудить 0
Совет Федерации РФГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не комментируют сроки подготовки законопроекта о Госсовете
Юрий Чайка
В Кремле прокомментировали переход Чайки на другую работу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о составе рабочей группы по Конституции
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Группа по изменению Конституции пригласит к работе Памфилову
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Федеральной налоговой службы РФ Михаилом Мишустиным
Путин во вторник проведет ряд встреч
Избирательный участок
Клишас рассказал о принципах голосования по поправкам в Конституцию
Павел Крашенинников
В Госдуме рассказали о введении в действие норм поправок в Конституцию
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
СР поддержит президентский проект о поправке в Конституцию
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас: рабочая группа будет предлагать новые поправки к Конституции
Вячеслав Володин
Володин призвал к круглосуточной работе над поправками в Конституцию
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас: РФ будет выполнять обязательства после поправок в Конституцию
Конституция РФ
ВС и Совфед должны прислать отзывы к проекту о поправках в Конституцию
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
Зюганов назвал предложения похоронить Ленина кощунством
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не знает, где СМИ узнали об идеях Медведева о реформе власти
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
В Кремле объяснили темпы подготовки поправок к Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
Лента новостейМолния