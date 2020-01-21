В Петербурге нашли тело девушки рядом с оголенными проводами

"Полицейскими у дома № 269/2 по проспекту Обуховской обороны рядом с оголенными проводами освещения обнаружен труп девушки 1995 года рождения со следами поражения электрическим током. Полицейскими Невского района Петербурга проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказано в сообщении.