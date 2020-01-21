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В Петербурге нашли тело девушки рядом с оголенными проводами
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РИА Новости

В Петербурге нашли тело девушки рядом с оголенными проводами

11:57 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Тело убитой током девушки обнаружено рядом с оголенными проводами освещения на проспекте Обуховской обороны в Петербурге, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейскими у дома № 269/2 по проспекту Обуховской обороны рядом с оголенными проводами освещения обнаружен труп девушки 1995 года рождения со следами поражения электрическим током. Полицейскими Невского района Петербурга проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, труп девушки обнаружила ее знакомая утром 20 января. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
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