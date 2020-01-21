Никаких перспектив у импичмента Трампа в сенате нет, считает эксперт

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. У импичмента президента США У импичмента президента США Дональда Трампа нет перспектив в сенате, а на ближайших выборах действующий глава государства, скорее всего, сможет победить, считает доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев.

Палата представителей на прошлой неделе передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. К присяге был приведен председатель Верховного суда Джон Робертс, который будет председательствовать на процессе, и сенаторы, которые будут исполнять обязанности присяжных. Сторону обвинения представят семь конгрессменов-демократов во главе с Адамом Шиффом.

"У импичмента нет никаких перспектив в сенате, несмотря на то, что говорилось о возможности вызова новых свидетелей и новых подробностей по делу. Судя по всему, все-таки сенсации не будет. Исходя из того, что сейчас есть, республиканские сенаторы на основании всего этого не будут отказываться от своего президента, тем более, что партия и Трамп уже сжились друг с другом настолько тесно, что, судя по всему, раскола между ними ожидать не следует", - сказал РИА Новости эксперт.

По его мнению, глава государства предпринял ряд шагов, в частности жесткие шаги по Ирану, которые немного успокоили какую-то часть республиканцев, "недовольных излишней мягкотелостью Трампа, недовольных отставкой (бывшего советника по безопасности Джона) Болтона , тем, что войны с Ираном не случилось в прошлом году после уничтожения дрона".

Как отметил Межуев, очень сомнительно, что демократы смогут воспользоваться импичментом - уже сейчас по опросам Трамп начинает набирать очки. По его словам, импичмент сыграет в минус демократам, которые скорее всего понимают, что он ни к чему не приведет, и которые поставили нацию перед фактом политического раскола без надежных доказательств вины Трампа.

"Все может произойти, избирательная кампания – вещь непредсказуемая, но пока похоже на то, что Трамп сможет все-таки победить. У него был сложный момент, связанный с иранским обострением, потому что электорат не хотел, конечно, никакого обострения. Демократы могли сыграть на страхах избирателей перед началом новой большой войны на Ближнем Востоке, но Трампу удалось разыграть ситуацию таким образом, что он смог показать себя очень сильным и большой войны избежал, по крайней мере временно. Экономика его не подведет, новых подробностей по российскому делу, скорее всего, не будет", - считает эксперт.

Он добавил, что Трампу на выборах мало что угрожает, если только не произойдет какой-то новой провокации на Ближнем Востоке, "но тут тоже сомнительно, что он не сможет отыграть эту провокацию в свою пользу". "В силу того, что все самое сложное для него позади, импичмент работает только на него, он это прекрасно понимает. В общем избирательная кампания должна пройти спокойно и благополучно", - заключил эксперт.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, и Трамп уже заявил о своём желании избираться на второй срок.