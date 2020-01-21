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В Петербурге девять судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Петербурге девять судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

11:18 21.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Девять районных судов Санкт-Петербурга получили сообщения о "минировании", два из них уже вернулись к работе после проверки, информирует объединённая пресс-служба судов города.
"Петродворцовый, Октябрьский, Приморский, Ленинский, Красногвардейский, Куйбышевский, Сестрорецкий, Дзержинский, Василеостровский районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там добавили, что Ленинский и Красногвардейский суд уже вернулись к работе.
Первые письма с угрозами о взрыве пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.
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