В Петербурге девять судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Девять районных судов Санкт-Петербурга получили сообщения о "минировании", два из них уже вернулись к работе после проверки, информирует объединённая пресс-служба судов города.
"Петродворцовый, Октябрьский, Приморский, Ленинский, Красногвардейский, Куйбышевский, Сестрорецкий, Дзержинский, Василеостровский районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там добавили, что Ленинский и Красногвардейский суд уже вернулись к работе.
Первые письма с угрозами о взрыве пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.